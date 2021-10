Jetrouvemonexpertcomptable.fr, le nouveau service numérique de mise en relations experts / clients

Les experts-comptables poursuivent et accélèrent leur transformation digitale, motivés par les besoins des entreprises et la relance économique. La profession, engagée au cœur des flux économiques et humains, vient de mettre en ligne un nouveau service intuitif et gratuit destiné aux dirigeants et chefs d'entreprises, actuels et futurs : le nouveau site www.jetrouvemonexpertcomptable.fr. Disponible depuis le 1er octobre dernier, il permet à chaque entrepreneur de trouver rapidement l'expert-comptable adapté à sa situation et à tous les cabinets de renforcer leur présence numérique, de valoriser leur savoir-faire et d'entrer en relation avec de nouveaux prospects.

Ce nouveau site offre la garantie de sélectionner, en quelques clics, un expert-comptable inscrit au tableau de l'Ordre, couvert par une assurance professionnelle et garantissant le respect des normes et de la déontologie, et ainsi de trouver le bon interlocuteur à proximité. Par ailleurs, les utilisateurs pourront cibler un expert-comptable selon ses compétences spécialisées, son secteur d'activité ou son marché et trouver des prestations et des contacts fidèles aux exigences de cette profession réglementée.

Une adresse intuitive

Le site référence tous les cabinets inscrits à l'Ordre sur l'ensemble du territoire et permet de filtrer la recherche par critère géographique (code postal ou géolocalisation), par spécialisation ou encore par compétence.

Forte d'une interface simple, épurée et intuitive, la plateforme permet aux entrepreneurs d'accéder rapidement à une liste de cabinets correspondant aux critères de recherche.

Quant aux cabinets, ceux qui le désirent peuvent librement et rapidement rédiger des fiches de présentation, attractives et personnalisées (compétences, horaires d'ouverture, langues parlées, chiffres clés, contact...).

Et utile à tous

Les entreprises et leurs dirigeants ont donc désormais accès gratuitement à un site unique pour trouver l'expert-comptable de leur choix. Les cabinets peuvent, quant à eux, se faire connaitre simplement et rapidement, en mettant en avant l'ensemble de leurs compétences.