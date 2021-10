Jérôme Quentin-Mauroy, président de l'URSSAF Ile-de-France

Il entame un mandat de quatre ans, au cours desquels il compte faire passer l'idée selon laquelle « chacun, employeur ou salarié, est embarqué dans le même combat et qu'il a la responsabilité de le mener à bon terme » : « Je serai attentif au bon fonctionnement du conseil d'administration, prenant en compte la qualité des services aux cotisants, les performances en matière de recouvrement et le respect des droits et devoirs de chacun, mais aussi et surtout à la lutte contre le travail illégal qui à terme, détruit l'emploi et empêche une concurrence saine entre entreprises. »

Les cotisations sociales peuvent donner lieu à des contentieux. Il existe au sein même de l'Urssaf la commission des recours amiables.

Composée de quatre administrateurs, elle statue sur les recours présentés par les cotisants qui font l'objet de redressements ou qui demandent des délais de paiement de cotisations.

Au-delà des visages, c'est une autre façon d'envisager ses missions et ses méthodes de gouvernance que chacun met en place. L'Urssaf Ile-de-France prendra sa part dans cette réflexion commune.