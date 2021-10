Jecompte.fr : le nouveau site des experts-comptables et CAC à destination des jeunes

Pour répondre aux forts besoins d'embauche qui caractérisent le monde de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes, les représentants du secteur créent Jecompte.fr. Cet espace commun de communication, qui s'appuie sur l'opérateur de compétences Atlas, permet de découvrir en quelques clics une mine d'informations sur ces secteurs extrêmement porteurs en termes d'emploi, qui comptent déjà plus de 20 000 cabinets et 140 000 collaborateurs répartis sur l'ensemble du territoire.

Informer et combattre les idées reçues

Fruit du volontarisme et de l'engagement des partenaires sociaux de la filière, le site réunit pour la première fois toute la documentation sur les métiers de l'expertise-comptable et du commissariat aux comptes et les formations qui y mènent. Dans le sillage des marques « Avenir » portées par Atlas, il propose une mine d'informations sur ce secteur qui recrute (26 260 recrutements en 2019 dont 7 660 embauches de jeunes diplômés, 10 000 contrats d'alternance en 2020) et innove, au plus près des entreprises et des associations.

Le monde de l'expertise-comptable, du commissariat aux comptes et de l'audit souffre encore de nombreux clichés et Jecompte.fr les déconstruit. On découvre ainsi qu'il ne s'agit pas d'un monde trop « matheux » mais, au contraire, de métiers où l'esprit d'analyse et la relation humaine sont essentiels, que la polyvalence et le travail en équipe sont prépondérants, qu'il n'y a aucune routine et que la profession se féminise à tous les niveaux de poste.

Un site pour mieux s'orienter et se former

Concrètement, le site rassemble un ensemble d'outils interactifs pour les candidats, jeunes ou professionnels en reconversion et pour l'ensemble des acteurs de la formation ou de l'orientation. Il est structuré en 5 rubriques : « Je découvre le secteur de l'expertise-comptable », « Je m'oriente et me forme », « Je choisis l'alternance », « Je recrute un alternant » et « Info & outils ».

Jecompte.fr présente la branche professionnelle et ses secteurs, et plus d'une vingtaine de métiers, classés par appétence. Il consacre deux rubriques à l'alternance : la première est dédiée aux jeunes avec des conseils et des infos pratiques, la seconde s'adresse aux entreprises en leur apportant premier niveau d'information avant de les diriger vers les services opco-atlas.fr. Enfin, il valorise les formations qui permettent d'accéder aux métiers de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes, avec une rubrique dédiée : « Je m'oriente et me forme ».

Des métiers qui évoluent vers le conseil

Avec les changements de réglementation et la révolution numérique, les métiers d'expert-comptable et de commissaire aux comptes ont fortement évolué vers des métiers d'audit. L'augmentation des outils numériques, les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée (saisie des données, traitement des pièces comptables, etc.) se sont considérablement réduites. La loi Pacte a aussi élargi le champ d'action des experts-comptables, leur permettant de réaliser de nouvelles activités, d'ordre financier, numérique ou même environnemental.

Au service des autres et de l'économie, l'expert-comptable accompagne notamment les particuliers sur la gestion de leur patrimoine et à dresser l'état des lieux de leur couverture assurances. En cas de difficulté, il est souvent le premier conseiller du chef d'entreprise. Pendant la crise de la Covid-19, par exemple, les comptables ont facilité la lecture des mesures gouvernementales. Ils ont aidé les entrepreneurs à mettre en place le chômage partiel, à faire des demandes de prêt garanti par l'État (PGE). D'ailleurs, 71 % des entreprises et 84 % des associations ont recours à un expert-comptable.

Un site performant

Le site Jecompte.fr va continuer d'évoluer et d'être alimenté tout au long de l'année 2021.

La fonctionnalité compte étudiant permet déjà à l'internaute d'enregistrer les contenus les plus pertinents et d'être informé des dernières actualités associées. Tout un volet d'outils interactifs répondant aux besoins spécifiques de chacun verra également le jour pour faciliter la découverte du secteur de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes et prise de décision des internautes : test d'orientation, annuaire, quizz…

Sous l'égide de ses marques « avenirs », Atlas pilote des actions de promotion visant à valoriser les métiers et les voies d'accès aux formations initiales. Les supports produits (kits pédagogiques, brochures, podcasts, vidéos …) seront relayés sur le site jecompte.fr

Jecompte.fr est en passe de devenir la référence sur ces métiers valorisants et très recherchés, qui constituent de véritables opportunités d'emploi pour les jeunes.