Jeantet conseille un pool bancaire arrangé dans le cadre du financement d'un nouveau parc éolien

Jeantet est intervenu en qualité de conseil du pool bancaire constitué de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre, en qualité d’arrangeurs, de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, en qualité de prêteurs initiaux, de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre, en qualité d’agent et d’agent des sûretés, et de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre, en qualité de teneur de Comptes, dans le cadre du financement d’un parc éolien terrestre détenu par Solvéo Energie.

Ce financement permettra au producteur d’énergie indépendant, Solvéo Energie, le développement de son projet de parc éolien d’une capacité de 15MW, situé à Saint-Ambroix (Cher).

Conseils

Jeantet (conseil juridique des prêteurs) :

Alexae Fournier-de Faÿ (Associée), Damien Le Mouël, Julien Angot (collaborateurs) en financement ;

Philippe Raybaud (Associé), Wyssam Mansour (Counsel) et Warda Zekraoui (collaboratrice) pour les aspects Corporate/Contrat de projets ;

Hélène Gelas (Associée) et Adrien Braille (collaborateur) pour les aspects Regulatory.

Solvéo Energie était conseillée par :