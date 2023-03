Jeantet conseille Otium Capital

Jeantet a conseillé Otium Capital, société d'investissement evergreen gérant les actifs de Pierre-Edouard Stérin, fondateur de Smartbox, dans le cadre de l’acquisition d’Atraltech, la division sécurité d’Hager Group, spécialiste européen des solutions de sécurité professionnelles.

Atraltech, spécialiste et leader français des systèmes d’alarmes, redevient une structure indépendante, regroupant les systèmes de protection électronique Daitem, ainsi que les marques Diagral et Logisty (hors France), grâce à un carve-out mené par le family office Otium Capital. Atraltech compte près de 30 000 clients et regroupe aujourd'hui 350 personnes, en France, en Allemagne et en Italie.

Fondée en 2009 par Pierre-Edouard Stérin, fondateur du groupe SmartBox, Otium Capital est une société d’investissement evergreen, disposant d’environ 1 milliard d’actifs sous gestion et investissant à tous les stades de développement, du Seed au LBO, dans des domaines variés tels que la tech, consumer, industrie, immobilier, etc.

Conseils

Jeantet (conseil juridique d’Otium Capital) : Karl Hepp de Sevelinges, Guillaume Fornier (associés), Georges-Dominic Sardi (collaborateur), en corporate M&A, Catherine Saint Geniest (associée), Chloé Abgrall (collaboratrice), en droit immobilier, Adrien Fourmon (associé) en droit public, Thibault Mercier (collaborateur), en financement, Gabriel di Chiara (counsel) et François-Xavier Simeoni (collaborateur), en droit fiscal, Frédéric Sardain (associé), Claire Allavena et Maxime Seiller (collaborateurs), en IP/IT et protection des données, Laetitia Ternisien (associée) et Marie Trébuchet (collaboratrice), en droit social.

Les cabinets Noerr et Legance sont également intervenus respectivement sur les volets allemand et italien de l’opération.