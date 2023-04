Jeantet conseille Global Bioenergies

Jeantet a conseillé Global Bioenergies, société innovante dans la conversion de ressources végétales en isododécane et autres composés utilisés en cosmétique, ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux, dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires sur Euronext Growth Paris pour un montant global de 5,6 millions d’euros.

Aux termes de cette opération, un nombre total de 2 707 452 actions nouvelles ont été souscrites à un prix d’émission de 2,07 euros par action. Conformément à leur engagement de souscription, Marc Delcourt, directeur général et co-fondateur de Global Bioenergies, et le Groupe L’Oréal, via son fonds d’investissement Bold Business Opportunities for L’Oréal Development, ont participé à l’opération à titre irréductible, respectivement à hauteur de 160 000 € et de 980 000 €. Pendant la période de souscription, le groupe Cristal Union a également souscrit à hauteur de sa quote-part dans le capital de Global Bioenergies, soit 1,3% pour un montant de 100 000 €.

Cette augmentation de capital, dont la période de souscription s’est étendue du 10 mars au 24 mars 2023, donnera à Global Bioenergies les moyens de financer le besoin en fonds de roulement de la chaîne de production de l’Horizon 2 (pour environ 50% du produit de l’opération), la poursuite des études d’avant-projet de l’usine de l’horizon 3 dite ViaViridia (pour environ 40% du produit de l’opération), et les activités supplémentaires de R&D visant à poursuivre la diminution des coûts du procédé en vue de son exploitation pour l’horizon 4 relatif à la production de carburants durables dans l’aérien et le routier (pour environ 10% du produit de l’opération). Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de cette opération et leur inscription sur Euronext Growth Paris ont eu lieu le 31 mars 2023.