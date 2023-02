Jeantet conseille Belfor dans le cadre de l’acquisition du groupe Eos

Jeantet, l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français indépendants, a conseillé Belfor, leader mondial de la remise en état après un sinistre, dans le cadre de l’acquisition du groupe EOS.

Il s’agit de la troisième acquisition stratégique réalisée par Belfor cette année. Cette entreprise, qui compte 12 500 collaborateurs à travers le monde, dont 800 en France, renforce un peu plus son offre globale et ajoute à son savoir-faire de nouvelles compétences, pour mieux servir ses clients.

EOS est le spécialiste de l’intervention après sinistre en Île-de-France, depuis plus de 10 ans. Avec sa filiale Ineos, spécialisée dans la réparation en nature et la recherche de fuite, le groupe offre une large gamme de services dans la gestion des sinistres résidentiels et professionnels.

L’équipe Jeantet (conseil juridique de BelforR) : Karl Hepp de Sevelinges (associé), Bertrand Barrier (associé) et Stanislas Chaudun (collaborateur), en corporate M&A.