Jeantet conseil du Groupe Open

Jeantet a conseillé Groupe Open, société spécialisée dans l’accompagnement d’entreprises et d’organisations dans leur transformation numérique, dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) visant ses actions, initiée par son actionnaire de contrôle New GO, suivie du retrait obligatoire et de la radiation de ses actions du marché réglementé d’Euronext Paris.

Aux termes d’accords conclus le 7 janvier 2022, New GO (société contrôlée par les dirigeants fondateurs de Groupe Open agissant de concert avec Montefiore Investment) a acquis auprès d’Amiral Gestion et de Sycomore Asset Management deux blocs d’actions Groupe Open représentant ensemble 14,93% du capital. Le 12 janvier 2022, le Conseil d’administration de Groupe Open a approuvé le principe de l’OPAS motivée (i) par la volonté de Groupe Open de ne plus faire appel au marché pour se financer, (ii) par la volonté de New GO de proposer aux actionnaires minoritaires de Groupe Open de bénéficier d’une liquidité totale et (iii) par la volonté de New GO d’alléger les contraintes réglementaires et de coûts induites par la cotation de Groupe Open.

L’OPAS, déclarée conforme par l’Autorité des marchés financiers le 29 mars 2022 et ouverte du 31 mars au 13 avril 2022 (inclus), proposait aux actionnaires minoritaires de Groupe Open un prix de 33,50 € par action. Le retrait obligatoire suivi de la radiation des actions Groupe Open est intervenu le 21 avril 2022 au même prix que celui proposé dans le cadre de l’OPAS.

Plusieurs opérations connexes incluant une réorganisation du capital de New GO ont été réalisées à la suite de la radiation des actions Groupe Open, se traduisant notamment par l’augmentation de la détention de Montefiore Investment au capital de New GO, Montefiore Investment devenant alors majoritaire au niveau de cette société.

Jeantet (conseil juridique de Groupe Open sur tous les aspects de droit boursier) : Cyril Deniaud (Associé, Marchés de Capitaux) et Guillaume Soulé (Collaborateur, Marchés de Capitaux).

BM&A, représenté par Monsieur Pierre Béal, fut désigné en qualité d’expert indépendant par le Conseil d’administration de Groupe Open, sur recommandation de son comité ad hoc, afin d’apprécier l’équité du prix proposé aux actionnaires minoritaires dans le cadre de l’OPAS et en vue du retrait obligatoire.

Ayache et Shearman & Sterling sont respectivement intervenus en tant que conseil juridique des fondateurs de Groupe Open et de Montefiore Investment.

D&A est intervenu en tant que conseil financier dans le cadre de l’opération.

Oddo BHF agissait en tant que banque présentatrice dans le cadre de l’opération.