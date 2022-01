Jeantet, conseil de Dzeta

Jeantet a conseillé la société d’investissement Dzeta dans le cadre de ses prises de participations majoritaires au sein des sociétés Technigrès et PORT Designs.

Aux travers de ces deux opérations, Dzeta confirme sa politique de diversification de ses investissements. Fondée en 2009, Dzeta accompagne les sociétés dans leur stratégie de développement ainsi que dans l’amélioration de la performance opérationnelle et financière, en investissant dans de nombreux secteurs comme les services aux entreprises, la distribution B2B ou B2C, l’industrie, les TMT, le prêt à porter etc.

Créée en 2014 par Xavier Hanotte et employant une cinquantaine de personnes, Technigrès intervient dans la découpe et la transformation de produits céramiques pour le compte des principaux distributeurs français de matériaux de construction. Concepteur de bagagerie et accessoires pour produits technologiques, PORT EUROPE est un des leaders européens du marché avec la distribution de ses marques PORT Designs et PORT Connects dans plus de 60 pays.

Jeantet (conseil juridique de Dzeta) : Thierry Brun (associé), Maxime Brotz (counsel), Pak-Hang Li (collaborateur) Maria Plakci (collaboratrice).

Technigrès était conseillée par le cabinet Requet Chabanel (Renaud Gignoux).

PORT Designs était conseillée par le cabinet Archers (Emily Pabot du Chatelard et Pierre Emmanuel Simon).