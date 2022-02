Jeantet accompagne Turenne Santé dans le cadre de son entrée minoritaire au capital d’H.A.C. Pharma

Cette opération d’ouverture de capital intervient dans le cadre d’une nouvelle étape de développement pour la société qui souhaite poursuivre le lancement de nouveaux médicaments et accélérer l’élargissement de son portefeuille de produits.

Avec plus de 280 M€ sous gestion dont plus de 185 M€ pour le FPCI Capital Santé 2, Turenne Santé soutient les entreprises de la Santé dans leurs enjeux de développement et transmission. Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis plus de 20 ans des entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société.

H.A.C.Pharma est un laboratoire pharmaceutique au sens de code de santé public. Depuis 2007, la société a constitué un portefeuille de spécialités pharmaceutiques, dont elle assure la disponibilité en France mais aussi pour certaines molécules en Europe. Partenaire reconnu du monde hospitalier, H.A.C.Pharma apporte des solutions thérapeutiques adaptées aux besoins des patients et aux attentes des professionnels de santé. H.A.C.Pharma oeuvre pour atteindre ce but, à maintenir la disponibilité sur le marché de médicaments essentiels et éprouvés.

Jeantet (conseil juridique de Turenne Santé) : Thierry Brun (associé), Maxime Brotz (Counsel), Maria Plakci et Pak-Hang Li (collaborateurs).

H.A.C.Pharma était conseillé par Dentons et Rothschild & Co.