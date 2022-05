Jeantet accompagne Getinge pour son projet d’acquisition de Fluoptics

La transaction de 100 % des actions et des droits de vote de Fluoptics SAS, un leader de l’imagerie par fluorescence comme aide à la chirurgie, est soumise à certaines conditions suspensives et devrait être finalisée d’ici la fin du deuxième trimestre 2022.

L'imagerie par fluorescence permet d'éviter les complications postopératoires en assurant une vascularisation correcte et aide à détecter les glandes parathyroïdes pendant la chirurgie de la thyroïde. Avec cette acquisition, Getinge a pour objectif de compléter son offre tout en améliorant la distribution des produits Fluoptics et de constituer avec Fluoptics un centre d’excellence en matière d’optique et de visualisation au sein du groupe Getinge.

L’équipe Jeantet est dirigée par Karl Hepp de Sevelinges (Associé) et comprend notamment Marianne Chevallier (Counsel, Corporate/M&A), Nicolas Martin (Collaborateur, Corporate/M&A), Paul Jolivet (Corporate/ M&A), Frédéric Sardain (Associé, IP), Sophie Boinnot (Collaboratrice, IP), Adrien Fourmon (Counsel, Regulatory), Anthony Bron (Collaborateur, Regulatory), Thibault Mercier (Collaborateur, Financing), Laure Asdrubal (Collaboratrice, Real Estate), Claire Allavena (Collaboratrice, GDPR).