Jeantet a conseillé Meteor dans son premier build-up en France

Cette acquisition constitue une étape importante dans la stratégie de croissance européenne de Meteor, qui achève sa première implantation en France. Le groupe espère poursuivre l'expansion de son segment industriel dans l'Hexagone.

Raclot Industries est en activité depuis plus de 100 ans. Elle est spécialisée dans la fabrication de produits en caoutchouc ainsi que dans la conception et la fabrication des joints, des profils, des pièces en caoutchouc compact, cellulaire et bi-matière extrudés, ainsi que dans le moulage des plaques et des pièces moulées. Elle conçoit également des produits spécifiques pour différents secteurs d'activité (ferroviaire, bâtiment, emballage, préhension par le vide, électroménager, automobile ...).

Le Groupe Meteor, qui a été repris par Aequita en 2019, est un fabricant de premier plan de systèmes d'étanchéité hautement spécialisés pour le marché automobile et industriel, basés sur des composants en élastomère. Au cours de ses plus de 70 ans d'histoire d'entreprise,

Meteor est devenu un fournisseur innovant de systèmes d'étanchéité avec des sites de production en Allemagne, en Roumanie et aux États-Unis. Avec plus de 360 clients dans le monde, Meteor est connu pour sa qualité et sa fiabilité exceptionnelles. Les relations clients à long terme avec des OEM tels que DAIMLER, BMW, le groupe VW et le groupe Stellantis ainsi qu'avec des clients industriels tels que SCHÜCO confirment la performance et la compétence de Meteor.

Aequita est un family office basé à Munich qui investit dans des situations spéciales, notamment dans des opérations de cession d'entreprises, de succession et de redressement à travers l'Europe. Avec une base de capital solide, une expertise entrepreneuriale et une approche de partenariat, l'équipe se concentre sur l'acquisition et l'amélioration de la valeur à long terme des entreprises qui peuvent bénéficier d'un engagement opérationnel.

Conseil

Jeantet (conseil juridique de Meteor) : Guillaume Fornier (associé) et Stanislas Chaudun (collaborateur).