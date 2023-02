Jeantet a conseillé le Groupe Port Designs, entreprise dédiée à la mobilité informatique, détenu par la société d’investissements Dzeta Conseil, dans le cadre de sa prise de participation majoritaire au sein de Naotic.

Port Designs, sous le contrôle de Dzeta Conseil depuis un an, est une société spécialisée dans la distribution de bagageries pour le transport d’ordinateurs et tablettes et d’accessoires pour l’informatique. Elle honore cette date anniversaire en concluant un premier build-up en faisant l’acquisition de 100 % des titres de Naotic.

Fondée en 2012, Noatic est une société nantaise, leader français des chariots et armoires de charge pour ordinateurs et tablettes, opérant notamment sur le marché de l’éducation et des collectivités.

Créée en 2009, Dzeta Conseil accompagne les sociétés dans leur stratégie de développement ainsi que dans l’amélioration de la performance opérationnelle et financière, en investissant dans de nombreux secteurs comme les services aux entreprises, la distribution B2B ou B2C, l’industrie, les TMT, le prêt-à-porter…