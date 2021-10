Jeanne-Marie Prost nommée par Bruno Le Maire pour conduire la médiation sur les loyers

Le Ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a désigné Jeanne-Marie Prost pour conduire la médiation sur les loyers, une nomination saluée par les 16 Fédérations du commerce, qui rappellent que l'avenir des 2,6 millions d'emplois et des 400 000 entreprises du commerce en dépend.

En effet, depuis leur fermeture, les commerces subissent une perte de chiffre d'affaires considérable et doivent assumer des coûts de fonctionnement lourds, notamment à travers le portage des stocks, ainsi que payer les loyers, représentant jusqu'à 20 % de leur chiffre d'affaires.

Dans ce contexte, les Fédérations ont adressé au Premier ministre, au ministre de l'Économie et des Finances et à la ministre du Travail une lettre ouverte sollicitant l'annulation des loyers durant la période de fermeture des commerces et cela pour l'ensemble des points de vente accueillant du public et l'adaptation du montant du loyer à la réalité de l'activité dans les mois à venir.

Ces principes doivent s'appliquer à l'ensemble des acteurs du commerce quelle que soit leur taille ou leur lieu d'implantation. Les bailleurs et les commerçants ne doivent avoir qu'un seul objectif : être toujours des partenaires en 2021.

« Nous saluons la nomination de Jeanne-Marie Prost que nous accueillons avec grand espoir. Il est maintenant urgent de trouver des solutions pour sauver les emplois et les commerces, quelle que soit leur taille et leur lieu d'implantation. », déclarent les auteurs du communiqué.

Fédérations du commerce

- André Balbi, président du Rassemblement des opticiens de France ;

- Antoine Barreau et Hervé Dijols, présidents du Syndicat national de la restauration thématique et commerciale ;

- Christian Bouldoires, président de l'Union de la bijouterie-horlogerie ;

- Michel Bourel, président de la Fédération française de la franchise ;

- Thierry Doll, président du Syndicat des entreprises prestataires de services Sports et Loisirs ;

- François Feijoo, président de la Fédération Procos ;

- Philippe Gueydon, co-président et Romain Mulliez, co-président de la Fédération des commerces spécialistes des jouets et produits de l'enfant ;

- Esther Kalonji, déléguée générale de Syndicat national de l'alimentation et de la restauration rapide ;

- Matthieu Labbé, Directeur général de Fédérations des entreprises de la boulangerie ;

- Eric Mertz, président de la Fédération nationale de l'habillement ;

- Christian Pimont, président de l'Alliance du commerce ;

- Eric Plat, président de la Fédération du commerce coopératif et associé ;

- Carine Shafroth, présidente du Syndicat national de la restauration publique organisée ;

- Jérôme Valentin, président de l'Union sport & cycle ;

- Jean-Charles Vogley, secrétaire général de la Fédération du commerce et services de l'électrodomestique et du multimédia et de la Fédération française du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison.