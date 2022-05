Jean-Philippe Gille est le nouveau Président de l’AFJE

Authentique juriste d’entreprise, homme de conviction et d'actions qui a travaillé tout au long de sa carrière au sein de grands groupes français et internationaux, Jean-Philippe Gillea développé une connaissance aigue du monde de l’entreprise, de ses enjeux et, de ses rapports avec la règle de droit et le monde juridique en général. Il aura à cœur de porter l’ambition de l’AFJE afin de poursuivre ses actions au service des membres, de leur formation, la promotion du métier et de la fabrique du droit.

Un acteur incontournable de l’AFJE

Jean-Philippe Gilleest l’un des administrateurs en exercice les plus expérimentés puisque c’est en tant que jeune juriste d’entreprise qu’il s’est inscrit à l’AFJE en 1997 pour en devenir un membre actif et participer à la mise en valeur de cette nouvelle encore émergente à l'époque. Dix ans plus tard, il est entré au conseil d’administration, a porté, aux côtés des présidents successifs, de nombreuses réformes et projets de modernisation. Il a ensuite reçu pour mission de structurer la stratégie de développement, permettant à l’association de mieux coordonner les multiples projets portés par les bénévoles puis a répondu à l’appel de Stéphanie Fougou pour dynamiser les délégations régionales dont il fait un véritable réseau de promotion du métier sur tout le territoire. Marc Mossé l’investit de la mission de moderniser les commissions qui réunissent aujourd’hui près de 200 experts. Sur la question centrale de la confidentialité des avis des juristes d’entreprise, Jean-Philippe Gille a participé à tous les travaux et réflexions autour de la question de la confidentialité depuis le rapport Guillaume et, a secondé Marc Mossé lors des discussions autour du projet de Loi de la Chancellerie sur l’avocat en entreprise en 2021.

Des ambitions pour l’AFJE

En devenant président de l’AFJE, Jean-Philippe Gille ambitionne de travailler à la structuration et à la modernisation de l’association pour en faire une plateforme dont l’objet sera de faire rayonner la profession de juriste d’entreprise en France mais aussi à l’international pour répondre à l’internationalisation croissante des entreprises et de leurs enjeux.

Ainsi, quatre défis majeurs guideront son mandat :

Un service public de la justice plus fort

Une influence renforcée du droit sur l’économie et la diplomatie

Une responsabilité reconnue dans la lutte climatique et la réduction des inégalités

Une participation active à la régulation de la « tech .

Jean-Philippe Gille a pris ses fonctions de président de l’AFJE le 17 mai.