Jean Moreau et Eva Sadoun prennent la tête du Mouves

A respectivement 36 et 29 ans, ils représentent la nouvelle génération d'entrepreneurs à impact social et environnemental. Ils i ont choisi un modèle d'entreprise qui se développe partout en France tout en intégrant au cœur de leur organisation leur impact social et écologique, mais aussi le partage du pouvoir et des richesses avec leurs parties prenantes.

Ils résument leur ambition pour les trois prochaines années en quelques phrases : « Notre mouvement est issu d'une génération d'entrepreneurs activistes, des pionniers innovants et parfois visionnaires qui ont établi la preuve qu'un autre modèle d'entreprise est possible ! A nous maintenant de changer d'échelle, de dépasser cette logique de pionniers pour atteindre une masse critique, d'accélérer l'atteinte du point de bascule vers une économie qui se transforme en respectant le capital humain et naturel de l'humanité. Le moment est maintenant venu de construire le Mouvement des entreprises à Impact social et écologique, l'alternative sociale et écologique au Medef. »

Ils proposent ainsi pour la première fois au Mouves une co-présidence paritaire, mais aussi un board d'exception, constitué d'une coalition d'entrepreneurs, d'influenceurs, de financeurs engagés.

Il rassemblera des entrepreneurs à Impact Social et écologique qui tous portent un autre modèle d'entreprise possible, à la tête de Biocoop, Max Havelaar, Yuka, Vitamine T, Singa, Croix Rouge, 1083, Groupe SOS, Label Emmaüs, APF entreprises, ou la Fédération des Entreprises d'Insertion, etc.

Il réunira aussi des alliés essentiels pour grandir et diffuser notre message à l'ensemble de l'économie : des entreprises en transition comme Le Bon Coin ou le Slip Français, des influenceurs comme la fondatrice d'On est prêt ou la journaliste Cyrielle Harielle, des financeurs et des accélérateurs d'engagement.

Cette équipe permettra au Mouves de prendre un nouvel élan pour porter la voix forte et rassemblée de tous les entrepreneurs à Impact : c'est ainsi qu'un premier rapprochement s'est opéré avec le réseau Tech For Good France pour lancer une dynamique de consolidation des forces, décloisonner les secteurs de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat social, et faire ensemble le pari de la transition.

Encadré :

Pour découvrir le nouveau projet et la nouvelle équipe à la tête du Mouves : http://mouves.org/Mouves2015/wp-content/uploads/2020/05/nouvelle-gouvernance-mouves-mouvement-compressed.pdf