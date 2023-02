Jean-Michel Blanquer rejoint Earth Avocats en qualité d’associé

Fondé en 2011 par Yves-René Guillou, Florence David et Thomas Laffargue, Earth Avocats est un cabinet d’avocats français spécialisé dans l’accompagnement de projets qui touchent à la création, l’exploitation responsable et la préservation de biens communs.

Il rassemble une trentaine d’avocats experts en droit public des affaires et en droit des affaires. Le cabinet apporte son conseil à plus de 400 entreprises, institutions et associations porteuses de projets à impact positif dans les secteurs vitaux et structurants de la vie en collectivité – eau, énergie, santé, social, mobilité, télécommunication, urbanisme, immobilier…

Professeur agrégé de droit public et ancien ministre, Jean-Michel Blanquer apportera une expertise senior et transverse dans l’accompagnement des projets à forte dimension d’intérêt général, notamment dans les domaines du développement durable et de l’environnement.

« Ce choix de me tourner vers la profession d’avocats et de rejoindre Earth Avocats marque une étape nouvelle de mon engagement pour favoriser l’essor d’une société plus juste, plus durable, plus entreprenante pour les générations futures. Depuis les premiers pas de ma vie professionnelle, j’ai la conviction que cette transformation repose essentiellement sur l’éducation et le droit dans le contexte de la transition écologique et numérique. C’est une grande satisfaction de pouvoir m’associer à un cabinet d’avocats de très haute compétence qui, depuis sa création, défend des valeurs et rend possible des projets visant précisément cette même ambition. La notion de « bien commun » qui concerne aussi bien la nature que les services publics, est cruciale sur le plan politique comme sur le plan juridique », commente Jean-Michel Blanquer.

Earth Avocats franchit un nouveau cap dans le développement de ses activités en France et à l’international, offrant un savoir-faire unique dans le montage d’opérations d’envergure et porteuses de sens.

« Nous sommes fiers et heureux d’accueillir Jean-Michel Blanquer au sein de notre cabinet. Ce recrutement vient renforcer notre expertise en droit public, en plus d’apporter à nos clients un conseil stratégique et une compréhension fine des enjeux de la transition écologique. L’arrivée de Jean-Michel Blanquer vient également conforter la vision et les objectifs de développement de notre cabinet, qui s’affirme plus que jamais comme l’un des plus performants et engagés dans les matières relatives à la transition écologique et sociale », déclare Yves-René Guillou.

Jean-Michel Blanquer exercera cette nouvelle fonction conformément à l’avis rendu spécifiquement par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.