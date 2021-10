Jean-Marie Burguburu élu président du CNB

Jean-Marie Burguburu est avocat au barreau de Paris depuis 1966. Membre du Conseil de l'Ordre de 1991 à 1993, il a été Bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour de Paris en 2004 et 2005 et siège depuis au Conseil de l’Ordre où il a présidé la commission des finances et la commission internationale. Il a été élu en 2010 Premier vice-président de l’Union Internationale des avocats (UIA) dont il est le Président en exercice jusqu’à la fin octobre 2013. M. Burguburu s’est depuis de nombreuses années investi dans diverses institutions professionnelles du Barreau : comité directeur de la CARPA de Paris, Conseil d’Administration de l’UNCA, délégation française au CCBE (Conseil des Barreaux Européens) et CNBF (Caisse Nationale des Barreaux Français). Il a déjà été membre du Conseil national des barreaux, pour la mandature 2006-2008. Il a également été membre du conseil d’administration de l’Institut des Hautes Etudes sur la Justice (1993-1999) et du Conseil Supérieur de la propriété industrielle (1996-2010). Après avoir exercé 40 ans au sein du cabinet Gide Loyrette Nouel, où il s’est essentiellement consacré au droit de la propriété intellectuelle, au droit pénal des affaires et au droit des sociétés pour des entreprises internationales, cotées et non cotées, il a rejoint le département contentieux du bureau de Paris de Debevoise & Plimpton LLP, en qualité de Of Counsel. Il se consacre au contentieux des affaires et intervient dans le cadre des litiges stratégiques, notamment les litiges entre actionnaires et les procédures liées à la réglementation boursière. Titulaire d’une Licence en droit (1966), d’un DES de droit privé et d’un DES de sciences criminelles, M. Burguburu, lauréat de la Faculté de droit de Paris, ancien assistant des facultés de droit, a consacré une part importante de son temps à des activités d’enseignement. Il a notamment été Chargé de cours dans différents établissements parmi lesquels l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE-Dauphine) et l’Ecole Nationale du Génie Rural et des Eaux et Forêts (ENGREF), Chargé d’enseignement en déontologie à l’Ecole de Formation du Barreau de Paris (EFB) (1992-2002), Chargé d’enseignement en propriété industrielle à l’Université d’Alicante (1995-1999), auditeur à l’IHEDN (1982-1983) et à l’INHESJ (1990). M. Burguburu est Commandeur de la Légion d’Honneur et titulaire de plusieurs autres décorations françaises et étrangères.