Jean-Luc Flabeau, candidat a la presidence du CSOEC : « Prendre le destin de la profession en main »

Depuis plus de six mois, l'économie de notre pays subit de plein fouet la crise sanitaire de la Covid-19.

Quel est votre regard sur la situation des entreprises ?

Depuis le 17 mars, les entreprises tentent de s'adapter au mieux à ce contexte totalement inédit et font preuve d'une résistance incroyable. Quasiment tous les secteurs d'activité sont impactés, avec des conséquences dramatiques pour certains d'entre eux tels que l'événementiel, les loisirs, et la restauration. La toute récente instauration d'un couvre-feu dans beaucoup de grandes agglomérations – un vocable replongeant notre imaginaire collectif aux heures sombres de notre Histoire – va accentuer la difficulté dans ces secteurs. Malgré un État très protecteur, avec la mise en place de différents dispositifs, dont les plus emblématiques sont le chômage partiel et le PGE, les entreprises françaises ont subi un choc plus important que celles de leurs voisins européens. Un risque élevé de faillites et de destructions d'emplois est bien réel.

Les experts-comptables et commissaires aux comptes accompagnent quotidiennement les entreprises. Selon vous, quel est le rôle des professionnels du chiffre ?

Notre économie, qu'il va falloir reconstruire, portera longtemps les stigmates laissés par cette crise de la Covid. Ce contexte, beaucoup plus incertain et qui déplace les curseurs de la normalité, va nécessairement modifier les besoins des entreprises en matière d'informations comptables, financières et aussi extra-financières pour les données environnementales et sociétales.

Depuis le début de la crise, les professionnels du chiffre, avec leurs équipes, sont “sur le pont” et ont fait un travail remarquable dans des conditions souvent difficiles. Mais, pour la suite, les équipes dans nos cabinets vont devoir aussi évoluer et être capables de répondre au mieux aux nouvelles attentes des dirigeants d'entreprise. Ce nouvel environnement changera inévitablement la nature de nos missions.

Quand vous dites que la construction de l'économie sera longue et difficile, y a-t-il quelque chose d'absolument nécessaire à réaliser ?

Oui, mettre beaucoup plus de confiance dans notre société. Privilégier la confiance et l'accompagnement à la défiance et au contrôle pour favoriser un retour progressif d'une croissance économique. L'État et ses administrations doivent apprendre à faire plus confiance aux entreprises. En ce qui concerne notre profession d'expert-comptable, il faut que l'État accepte enfin de nous donner un véritable statut de tiers de confiance, par lequel la seule signature du professionnel permettra de simplifier et d'accélérer de nombreuses tâches administratives, sociales ou fiscales, comme par exemple les procédures de remboursement de TVA et autres taxes. Mais il n'y a pas que l'État qui doit faire des efforts. Notre propre institution nationale, le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables (CSOEC) multiplie les contrôles sur les professionnels :

contrôle qualité, contrôle lutte anti-blanchiment. Même si le fondement de ces contrôles n'est pas à remettre en cause, leur finalité doit être inversée.

Le titre d'expert-comptable est un gage de qualité, de compétence et d'indépendance. Il faut absolument que ces contrôles professionnels redeviennent confraternels et aient comme unique objectif une aide à l'amélioration des prestations développées par les cabinets. Actuellement, ce sont nos clients qui ont le plus besoin de nous, pas l'institution ou l'État, et c'est pour cette raison que notre syndicat ECF a vivement réagi sur le questionnaire LAB, complètement inadapté et hors-sol.

Avec Lionel Canesi, vous briguez, au nom du syndicat ECF, la présidence du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables (CSOEC) pour la prochaine mandature. Quelle est votre analyse de l'institution et de la profession ?

Notre liste est baptisée “Fier d'être expert-comptable”. Tous les axes de notre programme convergent dans un seul but : fier d'être expert-comptable, ou pour être plus précis, retrouver la fierté d'être expert-comptable.

Les destins de notre institution nationale et de la profession sont bien évidemment étroitement liés. J'ai un jugement très sévère sur la mandature qui s'achève : très peu d'avancées pragmatiques sur le chantier numérique avec un risque patent de décrochage pour beaucoup de cabinets, un fort recul d'influence et l'absence de forces de propositions auprès des pouvoirs publics, une loi Pacteavec laquelle tous les cabinets libéraux sont perdants, une attractivité de notre profession qui ne cesse de diminuer avec des difficultés de recrutement absolument partout sur le territoire, l'acceptation extrêmement dangereuse d'une remise en cause du principe de séparation de l'audit et du conseil, et ce pour faire plaisir aux seuls grands réseaux internationaux. Quatre longues années perdues et gâchées.

Concernant les professionnels, beaucoup d'entre eux éprouvent nécessairement du “vague à l'âme”. Ce sont des confrères et consœurs qui travaillent beaucoup et tentent de faire face à toute la complexité infligée aux PME. Mais beaucoup souffrent d'un manque de considération des gouvernements successifs et une absence de soutien de leur propre institution nationale, dont la préoccupation majeure a été d'être la plus docile avec notre ministère de tutelle.

Voici donc toutes les raisons qui nous motivent à agir pour redonner de la fierté à nos consœurs et confrères. Voici toutes les raisons qui nous poussent à affirmer qu'être à l'Ordre, ce n'est pas être aux ordres.

Il faut aussi que nos institutions nationales – Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables (CSOEC) et Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) – défendent tous les modes d'exercice professionnel et ne privilégient pas les intérêts des grands réseaux internationaux, comme cela s'est malheureusement passé avec la loi Pacte et la fin du principe de séparation de l'audit et du conseil. Les professionnels viennent d'ailleurs de sanctionner très sévèrement la CNCC et son syndicat majoritaire, puisque, à plus de 76 %, ils n'ont pas voté pour le collège non EIP. Ce revers électoral et sans précédent traduit clairement que les professionnels ne reconnaissent plus la CNCC et rejettent sa réforme institutionnelle coconstruite par la Chancellerie et le syndicat majoritaire Iffec à la CNCC. Notre syndicat ECF a déposé un recours sur le fond au Conseil d'État pour modifier en profondeur ce décret scélérat et anti-démocratique du 2 juin 2020 relatif à cette réforme institutionnelle. Nous avons bon espoir de gagner ce recours dans les prochains mois et de sortir par le haut de cette situation complètement ubuesque.

Mais, pourtant, avec la crise sanitaire, le rôle des experts- comptables est reconnu par les pouvoirs publics et les entreprises.

Vous avez raison mais j'ambitionne que notre profession, qui accompagne quotidiennement trois millions d'entreprises, soit reconnue de façon pérenne et non simplement dans ces périodes dramatiques d'effondrement de notre économie. C'est à nous de faire ce travail. Non par des campagnes du pub TV, dont l'inefficacité est à la hauteur de leur coût. Mais en plaçant sans cesse l'expert-comptable au cœur de l'économie, au centre des entreprises. Nos institutions, nationale et régionales, doivent avoir la capacité de s'emparer de tous les sujets et projets qui concernent les entreprises et être forces de propositions. Nous sommes les professionnels qui connaissons le mieux le monde des entreprises et nous devons le faire savoir, devenir incontournables. C'est d'ailleurs ce qu'ont réussi certains de nos conseils régionaux de l'Ordre des experts-comptables (CROEC) comme Paris IDF, PACA, Hauts-de-France, Rhône Alpes et d'autres.

Quels sont les principaux axes de votre programme ECF pour les élections ordinales qui se dérouleront du 8 au 22 novembre prochain ?

Il y en a quatre et ils convergent tous vers notre Baseline de campagne “Fier d'être expert-comptable”. L'axe essentiel est de placer l'expert-comptable au cœur de l'économie comme je viens de le dire. Nous avons aussi comme projet l'indépendance numérique de notre profession. Si nous voulons maitriser les flux des entreprises, il nous faut acquérir cette indépendance. Elle se gagnera à travers diverses initiatives : mutualisation d'outils numériques pour toute la profession, mise en place d'incubateurs-accélérateurs au sein de nos conseils régionaux, création d'un fonds d'investissement numérique de la profession. Ce virage numérique doit faire de nous des experts-comptables augmentés. Ce chantier d'indépendance numérique est colossal et demandera des investissements importants mais il est absolument stratégique pour l'avenir de nos cabinets d'expertise comptable. Le troisième axe est celui de la formation avec la création d'une école de la profession. Et le dernier axe concerne l'institution du CSOEC elle-même qui doit se transformer comme je l'ai précédemment évoqué. Le CSOEC doit mieux accompagner les professionnels dans les mutations de nos métiers du chiffre et leur témoigner plus de confiance que jusqu'alors. Notre institution doit aussi retrouver beaucoup plus d'influence auprès des pouvoirs publics et de notre environnement et avoir des stratégies de lobbying pour anticiper les futures évolutions réglementaires, que ce soit à Paris ou à Bruxelles.

Avec Lionel Canesi et nos 435 candidats qui participent aux listes “ECF – Fier d'être expert-comptable” sur tout le territoire national, nous proposons un programme pragmatique. Les quatre axes sont complétés par 21 propositions très concrètes, dont certaines ont déjà été testées avec succès par ECF ou certains de nos CROEC.

Vous évoquez à l'instant les futures évolutions réglementaires. Visez-vous la fin du monopole de votre profession ?

Pas exclusivement mais le sujet de l'évolution de notre monopole ou de notre prérogative d'exercice est dans toutes les têtes. A ce jour, il n'y a pas, à ma connaissance de projet législatif de remise en cause de notre monopole, même si des menaces fortes existent du côté de la commission européenne. Mais l'évolution de notre monopole se fera nécessairement par la technologie, et ce dans les toutes prochaines années. Il faut donc s'y préparer, anticiper, et ne pas faire comme la CNCC qui a attendu sans rien faire la catastrophe Pacte et son relèvement des seuils PME.

Une profession qui ne sait pas se réformer se met en danger. Les professions réglementées, et notamment celle du chiffre, doivent évoluer mais je crois plus que jamais à leur utilité. Dans un monde de plus en plus complexe, dans un monde où la succession de crises majeures devient la norme, dans un monde post-Covid dans lequel la pérennité de centaines de milliers d'entreprises est menacée, dans un monde numérique pouvant faciliter les opérations de fraude, toutes nos entreprises ont besoin d'être protégées. Les besoins de ces entreprises ne sont plus du tout les mêmes que ceux d'après-guerre et de notre Ordonnance de 1945 relative à notre profession réglementée. Mais, là encore, c'est à nous, au niveau de l'institution nationale, de faire des propositions, d'anticiper plutôt que subir. Nous avons des atouts và faire valoir pour rester une profession forte qui aidera et protègera les entreprises françaises dans les années futures : notre formation de haut niveau mais aussi nos règles d'éthique et d'indépendance. J'évoquais tout à l'heure le besoin d'une société avec plus de confiance. Les professionnels du chiffre que nous sommes -experts-comptables et commissaires aux comptes- doivent être plus visibles en tant qu'acteurs de confiance dans l'économie.

Quel message voulez-vous donner à la fin de cet interview ?

Comme beaucoup de métiers, nos cabinets d'expertise comptable vont être fortement transformés dans les toutes prochaines années. J'entends souvent dire autour de moi que « l'exercice libéral est fini », que « les petits cabinets n'ont plus d'avenir ».

Avec Lionel Canesi, nous refusons ces incantations défaitistes. Dans la profession, ECF est le seul syndicat qui défend, exclusivement et depuis longtemps, l'exercice libéral sous toutes ses formes. Notre projet pour la prochaine mandature au CSOEC n'est pas simplement de défendre nos cabinets libéraux : nous voulons les faire grandir, nous voulons devenir des experts-comptables augmentés encore plus utiles auprès des trois millions d'entreprises clientes. Nous sommes déterminés et ce n'est pas un doux rêve ou une simple promesse de campagne.

Il faut prendre le destin de notre profession en main et ne pas attendre que d'autres le fassent à notre place. La mandature qui s'achève au CSOEC s'est contentée d'attendre et n'a absolument rien fait. Nous avons perdu quatre ans, ce qui est dramatique dans ces périodes de très fortes mutations. Je n'ai aucune envie qu'on perde encore quatre ans, ce qui serait fatal pour notre profession libérale d'expert-comptable.