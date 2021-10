Jean-Louis Nomicos au meilleur de sa forme

De la truffe blanche d’Alba, qui peut s’exprimer dans le plus simple appareil, sur une purée de potimarron, par exemple, jusqu’au plat fétiche, intemporel, le fameux Macaroni aux truffes noires, foie gras, parmesan et jus de veau, le chef marseillais cisèle,en orfèvre, les goûts, les parfums, les textures... Selon ses envies, son humeur et surtout les produits de saison, il compose une carte changeante « pour raconter et partager des histoires et des émotions vraies ». Ses menus répondent aux mêmes envies. A découvrir, le menu Club, uniquement au déjeuner, 58 € tout compris, avec au choix une entrée, un plat, un fromage, un dessert, boissons et café. Trois autres menus sont directement inspirés de la carte : le menu dégustation à 145 € -six plats, un fromage, deux desserts- ; le menu de saison à 120 € -cinq plats, deux desserts- ; et le menu découverte à 80 €, deux verres de vin, trois plats, un dessert.