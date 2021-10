Jean-Louis Brunet devient le nouveau président de France Angels

C'est sur sa proposition que le nouveau Conseil d'Administration a nommé Jean-Louis Brunet à ce poste stratégique pour le développement, l'organisation et la représentation des 86 réseaux de Business Angels membres de France Angels.

Jean-Louis Brunet est ingénieur électronicien INPG/CNAM de formation et diplômé de l'IAE de Grenoble en gestion et management d'entreprise. A 60 ans, il est aujourd'hui président de H3C-énergies, start-up crée en 2004 avec de jeunes ingénieurs de l'INPG.

Il est également, depuis sa création en mars 2005, président de Grenoble Angels, réseau de Business Angels Grenoblois pour le financement et l'accompagnement des entreprises à potentiel. Il est, par ailleurs, membre actif des réseaux d'accompagnement Isère Entreprendre et Alpes Grésivaudan Initiative ainsi que de l'incubateur Grenoblois Grain. Il siège au conseil d'orientation du CEA Grenoble et est membre du club APM Grenoble Dauphine, association pour le progrès du management des dirigeants, dont il a été le président de 2003 à 2007.

Administrateur de plusieurs sociétés, écoles et organismes de gestion, il est en particulier Président de l'IAE Grenoble et du conseil d'orientation stratégique de la technopole Inovallée Meylan, vice-président de l'INP Grenoble-E3 et du conseil de surveillance du FC Grenoble Rugby. Il intervient également en conseil et management au travers de sa société de conseil Appui Biz.

Devant les représentants des réseaux de Business Angels réunis à Lille pour l'Université de Printemps de France Angels, Jean-Louis Brunet a tracé les grandes lignes de ses ambitions et objectifs pour France Angels à l'horizon 2016 : « Après une phase très forte de développement du nombre de réseaux de Business Angels, nous avons beaucoup travaillé ces deux dernières années à la professionnalisation de nos process et la mise en place de notre programme de qualité. Notre nouvel enjeu est désormais d'ouvrer en faveur d'une meilleure reconnaissance de notre efficacité par les porteurs de projets eux-mêmes et une estime renforcée des acteurs de l'écosystème pour le rôle d'accompagnement des Business Angels.