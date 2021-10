Jean-François Zobrist : « L'Entreprise Libérée », le témoignage d'un management différent

Cet ouvrage, rédigé avant la crise du Covid-19, mêle à une expérience personnelle une réflexion théorique sur le monde entrepreunarial ou le management dans leur globalité, afin de définir une nouvelle approche, fondée sur la confiance en l'homme, la suppression des structures et des règles étouffantes, et sur l'amour du client.

Le sujet de ce livre a d'autant plus de sens en cette période de crise économique que les chefs d'entreprise prennent progressivement conscience de la nécessité de changer leur façon de gérer et de manager leur entreprise. L'approche dite de «l'entreprise libérée» de Jean-François Zobrist, fondée sur la confiance et la liberté, pourrait être une solution pour y parvenir. Tout au moins, elle offre un angle de réflexion sur le modèle de la société post-crise Covid-19.

L'approche de « l'Entreprise Libérée » appliquée à la crise du coronavirus

Bien que l'auteur ne poursuivait pas ce but initialement, il a comparé l'approche de l'Entreprise Libérée à la réaction mondiale face au coronavirus, comparaison illustrée par plusieurs exemples.

Dans l'Entreprise Libérée, le client doit être l'objet de toutes les attentions, à l'instar du malade face au Covid-19. De meme, dans cette approche, les décisions sont prises au jour le jour en fonction des circonstances dictées par le terrain, tout comme les décisions prises quotidiennement en fonction de l'évolution du nombre de morts du Covid-19.

Enfin, dans l'ouvrage, l'ensemble de l'entreprise se met à disposition des « ouvriers », tout comme les structures d'état se sont mises à l'écoute et à la disposition des soignants, des agriculteurs, des transporteurs ou encore des distributeurs de nourriture et autres services de première nécessité, pour les soutenir face à la crise épidémique.

« L'Entreprise Libérée peut et doit révolutionner le management des chefs d'entreprise. La crise que nous connaissons actuellement a instantanément balayé tous les « jeux de rôles » financiers,

monétaires, politiques, militaires, stratégiques....pour s'adapter au jour le jour au gré des circonstances par des actions intuitives certes imparfaites, à efficacité partielle mais immédiate », explique Jean-François Zobrist.

Management : la méthode Jean-François Zobrist

En 1983, c'est sans aucune expérience en la matière que Jean-François Zobrist prend la direction de Favi, une fonderie picarde de 80 salariés, qui en comptait 600 à son écart en 2009. Son entreprise, devenue une référence dans l'automobile, l'alimentaire et la santé, a produit un cash-flow supérieur à 20 % pendant plus de trente ans. Tout au long de ses années de dirigeant, le « petit patron naïf et paresseux » a inventé une nouvelle méthode managériale, que le théoricien Isaac Getz a nommé l'entreprise libérée : assurer le bonheur de ses salariés pour garantir les résultats de l'entreprise et utiliser les bons moyens de permettre ce bonheur, au travail.

Avec bon sens et franc-parler, Jean-François Zobrist dévoile son expérience entrepreneuriale, afin qu'elle bénéficie au plus grand nombre.