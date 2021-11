Jean-François Laigneau devient associé chez jasper avocats

Jean-François Laigneau exerce depuis le début de sa carrière professionnelle au sein de l'équipe « santé / sciences de la vie » de jasper avocats, co-animée par Olivier Saumon et Céline Roquelle-Meyer. Il avait été nommé Of Counsel en 2018 et est désormais associé dans le cadre de la stratégie de croissance interne du cabinet.

« C'est un défi exaltant et stimulant de contribuer au développement d'un cabinet dont l'excellence est reconnue, en proposant à nos clients une relation pérenne ainsi qu'une expertise pluridisciplinaire et transversale », commente Jean-François Laigneau.

L'avocat a acquis une expertise significative et reconnue, tant en conseil qu'en contentieux, en matière de droit des produits de santé, de recherche, de règlementation sanitaire, de responsabilité médicale et de responsabilité du fait des produits défectueux. Il a par ailleurs une solide expérience des procédures civiles et pénales complexes dans le domaine de la santé. Enfin, il enrichit les domaines d'activité du département par sa pratique bien établie des opérations de cessions ou d'acquisitions, aussi bien dans les secteurs des médicaments, des dispositifs médicaux, des produits cosmétiques, des compléments alimentaires, que dans ceux des cliniques et des EHPAD.



La nomination de Jean-François Laigneau vient conforter une équipe « santé / sciences de la vie » composée de 8 avocats dédiés à ce secteur plus que jamais stratégique et en forte croissance, qui renforce son positionnement d'acteur incontournable du domaine de la santé.



« L'association de Jean-François Laigneau nous apporte une nouvelle dynamique et elle est la reconnaissance de ses grandes qualités professionnelle et humaine, qui correspondent aux valeurs de notre cabinet », explique Olivier Saumon, l'un des associés fondateurs de jasper avocats.