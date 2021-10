Jean-François Bohnert prendra la tête du Parquet national financier

Il ne reste que l'aval du Conseil supérieur de la magistrature à obtenir. L'actuel procureur général de Reims, Jean-François Bohnert, devrait devenir le nouveau visage du Parquet national financier (PNF). Il est notamment passé par Dijon, Bourges et Rouen, et son côté trilinguiste ajoute tout autant de cordes. Il a également été le magistrat de liaison en Allemagne pendant trois ans, et est devenu le numéro 2 d'Eurojust, agence européenne chargée de renforcer la coopération judiciaire entre les Etats membres.

Quant à Eliane Houlette, elle a tenu à rappeler l'indépendance de l'institution en dépit des pressions, et de la perception de « parquet politique » dont l'institution a souffert à ses débuts. En cinq années d'existence, le PNF semble être devenu un élément clé du paysage judiciaire français. Ses dossiers majeurs comptent l'affaire Fillon et l'enquête sur la banque UBS.

La quantité de travail s'annonce cependant conséquente pour Jean-François Bohnhert. Parmi ses défis principaux, développer des relations avec des acteurs mondiaux majeurs aujourd'hui peu coopératifs, tels la Chine, et étoffer ses effectifs. Il lui faudra également s'occuper de certains dossiers sensibles relatifs à l'entourage proche d'Emmanuel Macron, comme la fin de l'affaire Benalla ou l'enquête sur Alexis Kohler.