Jean-Denis Combrexelle, nouveau directeur de cabinet d’Eric Dupond-Moretti

Jean-Denis Combrexelle était jusqu’alors président de la section du contentieux du Conseil d’État. Il a été conseiller au tribunal administratif de Lyon (1982-1989), Référendaire à la Cour de justice des communautés européennes (1989-1993) et Conseiller au tribunal administratif de Paris (1993-1994). Nommé au Conseil d’État en 1994, il a alors exercé comme Commissaire du Gouvernement devant ses formations contentieuses, comme Directeur adjoint des affaires civiles et du sceau au ministère de la Justice (1999-2001), puis comme Directeur général du travail (2001-2014). Enfin, il fut le Président de la section sociale du Conseil d’État de 2014 à 2018.

Principales Commissions et activités diverses

De1999 à 2000, Jean-Denis Combrexelle a été le rapporteur général de la Commission pour les simplifications administratives au secrétariat général du Gouvernement. Il est également, depuis 2014, président des séances du Haut-conseil du dialogue social. En 2021, il a été désigné président de l’atelier sur la justice économique et sociale dans le cadre des États généraux de la justice et, cette année, nommé président du comité de liaison de l’élection présidentielle/Covid.

Depuis 2011, le nouveau directeur de cabinet d’Éric Dupond-Moretti est professeur associé de droit social à l’École de droit de la Sorbonne (Paris I) et, depuis 2015, assure des Cours de questions sociales à Sciences-Po (avec J.E. Ray, M. Hirsch et D. Tabuteau).

Nombreux rapports et publications

Parmi les différents rapports émanant de Jean-Denis Combrexelle, on peut citer celui sur la réforme de la représentativité patronale de 2013, le Rapport au Premier ministre sur “La négociation collective, le travail et l’emploi” de 2015, le Rapport au Premier ministre sur la composition du Cese en 2021 ainsi que celui sur la justice économique et sociale dans le cadre des États généraux de la justice de 2022.