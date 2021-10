« Je veux être heureux au travail ! » : rêve ou réalité ?

Qui n'a jamais rêvé de changer de voie professionnelle ? Quel salarié n'aspire pas au bonheur sur son lieu de travail ? Véritable réflexion et incitateur de changement, les auteurs proposent une méthode pour maximiser ses compétences et une série d'outils d'accompagnement de l'évolution professionnelle dont 35 auto-diagnostics pour construire son projet.

Motivations à évaluer, confiance en soi, courage, priorités de vie / professionnelles, valeurs, personnalité et talents, intelligence émotionnelle, savoir-faire, capacités managériales, secteur et taille de l'entreprise, auto-entreprise, bilan des compétences et leur transfert, leviers de la formation professionnelle, secteurs qui recrutent...

Un guide pratique et ludique, illustré de nombreux témoignages et exemples de changements de voie, pour effectuer les bons choix et aborder efficacement le changement.