Jasper avocats coopte Alice Delamarre et Solenn Grall en qualité d’associées

Cela porte à 12 le nombre total d’associés au sein de la structure.

Avocate au barreau de Paris depuis 2007, Alice Delamarre a débuté sa carrière aux cotés de Marie-Alice Jourde et a participé en 2020 à la création du département Droit social de jasper avocats. Alice Delamarre accompagne des entreprises et groupes français et étrangers, en conseil et en contentieux, sur tous les aspects du droit du travail et de la sécurité sociale. Elle a notamment acquis une solide expérience en matière d’audits sociaux et de restructurations et elle conseille ses clients dans le cadre de la gestion quotidienne de leurs relations de travail individuelles ou collectives. Elle a également développé une expertise significative dans les secteurs de la presse, de l’audiovisuel et du spectacle.

Solenn Grall a, quant à, elle débuté sa carrière en qualité de juriste legs au sein du Comité français pour l’UNICEF en 2011. Devenue avocate au barreau de Paris en 2018, elle a rejoint le département Santé – Sciences de la vie alors dirigé par Céline Roquelle-Meyer et Olivier Saumon. Grâce à son double parcours, Solenn Grall a pu développer une expertise renforcée en droit des associations et des fondations. Elle intervient ainsi en conseil et en contentieux pour de nombreux organismes à but non lucratif, notamment dans le cadre de legs et de donations qui leur sont consentis. En lien avec cette pratique, elle intervient également en Droit des successions.

A l’occasion de cette cooptation, Solenn Grall prend la tête de la pratique du droit des associations et des fondations, qu’elle a créée au sein de jasper avocats.

Alice Delamarre a déclaré : « Accompagner la création du département droit social du cabinet jasper avocats aux côtés de Marie-Alice Jourde et de Frédéric Sicard, en juin 2020, a été une véritable opportunité et je les remercie de leur confiance. Je suis fière d’être cooptée aujourd’hui associée et je souhaite apporter mon expertise et mon énergie au cabinet afin de poursuivre son développement. »

« Je suis pour ma part particulièrement heureuse de créer un département dédié au droit des associations au sein du cabinet dans lequel j’ai commencé à exercer la profession d’avocat, dans laquelle je m’épanouis pleinement. », a ajouté Solenn Grall.

Pour le collège d’associés, leur cooptation est une évidence. Olivier Saumon, co-gérant de jasper avocats rappelle que « depuis septembre 2021, nous avons coopté trois nouveaux jeunes associés. C’est le résultat d’une confiance mutuelle dans un avenir commun et un renforcement significatif de notre offre de service à destination de notre clientèle française et internationale ».

Pour Céline Roquelle-Meyer, « la nomination de Solenn Grall en qualité d’associée était une évidence, tant pour ses qualités reconnues d’avocat que pour ses qualités humaines qui rendent l’exercice à ses côtés des plus agréables. Ces deux nouvelles associations marquent aussi la volonté de jasper avocats de promouvoir et d’accompagner les talents afin de permettre une croissance harmonieuse du cabinet. ».

Marie-Alice Jourde : « La cooptation d'Alice Delamarre en qualité d’associée au sein de jasper avocats est pour moi une joie car c'est l'aboutissement d'un chemin de rigueur et de compétence qu'elle a toujours suivi et qu'elle saura encore mettre au service de nos clients. La relève est assurée ! Mais au-delà c'est aussi la reconnaissance d'une loyauté sans faille, d'un respect mutuel et d'une affection partagée. ».

A l’occasion de la création de jasper avocats en 2020, les associés avaient souligné l’importance de la confraternité et de la confiance, qu’ils estimaient être des valeurs cardinales. Ces cooptations confirment l’application de ces valeurs au quotidien.

Alice Delamarre et Solenn Grall complètent ainsi l’équipe d’associés composée de Céline Roquelle-Meyer, Olivier Saumon, Patricia Fabbro et Jean-François Laigneau, en droit de la santé, Marina Blum en IT et Data, Pascal Lê Dai en IP et contentieux, Marie-Alice Jourde, Monsieur le Bâtonnier Frédéric Sicard et Béatrice Brugués Reix en droit social et Frédéric Gourdon en corporate.