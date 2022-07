Jardin d’été, le festival culturel du musée du Quai Branly

« Une parenthèse rafraîchissante et apaisante au cœur de Paris » : voilà ce que promet le musée du quai Branly avec Jardin d’été. Au programme : jeux, ateliers de lecture, d’écriture, de jardinage, balades vertes et spectacles : de quoi satisfaire tous les publics.

Les activités

Le musée du quai Branly proposera tout au long de l’été ses balades vertes, du mardi au dimanche et de 17h à 19h, afin que le public puisse découvrir une faune variée comportant insectes et oiseaux. Pour les plus créatifs, des ateliers pour apprendre à créer sa propre carte à semer ou des ateliers d’écriture seront aussi animés au sein du jardin du musée. Gilles Clément, le concepteur du jardin du musée donnera même une conférence à l’occasion du festival Jardin d’été.

Côté lecture, le salon de lecture Jacques Kerchache ouvrira ses portes au public pour une série d’activités en lien avec les expositions du musée. Le salon proposera aussi des ateliers pour créer son petit jardin, créer un arbre généalogique ou encore, un bijou à partir de matières naturelles recyclées issues du jardin du musée. Le festival proposera même des micro-conférences sur les coulisses du musée, qui seront données par les professionnels qui y travaillent. Côté spectacles, celui du Circus Baobab, Yé ! est particulièrement attendu. Avec un style de cirque contemporain guinéen et mis en scène par Yann Ecauvre, la représentation aura lieu directement dans les jardins du musée. Un autre spectacle de musique populaire algérienne, le Diwan et l’improvisation, sera également présenté le 21 août.

Sans oublier le podcast « Le jardin du musée du quai Branly-Jacques Chirac », qui vise lui aussi à faire découvrir le jardin du musée avec son créateur Gilles Clément. Enfin, l’heure d’été offre de belles nocturnes au musée du quai Branly, puisque les quatre expositions actuellement visibles seront ouvertes au public tous les jeudis des mois de juillet et août jusqu’à 22h15.