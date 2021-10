« Jamais sans mon avocat » la campagne de pub du CNB

Articulée autour d'un personnage central, Lola, jeune femme active et pétillante, la web série inscrit résolument l'avocat dans le quotidien des Français : « nous avons souhaité consacrer chaque épisode à un cas de figure différent, auquel particuliers, chefs d'entreprise, collectivités ou associations peuvent être confrontés de manière courante », affirme Michèle Tisseyre, présidente de la commission communication du CNB.

Une web-série pour en finir avec l'image faussée des avocats

Les deux premiers épisodes, diffusés depuis le 13 mai, sont consacrés à des domaines de compétence de l'avocat méconnus, ceux de la création d'entreprise et de l'économie collaborative.

« A l'inverse de la perception habituelle de l'avocat, qui est souvent considéré comme un défenseur auquel on fait appel en cas de problème et en urgence, cette web série met en lumière le rôle de l'avocat qui accompagne et qui prévient les problèmes », précise Pascal Eydoux, président du CNB.

avocat.fr, le nouveau site grand public

Le lancement de la web-série s'accompagne également de la mise en ligne d'un nouveau site grand public, www.avocat.fr. Il permettra de se renseigner sur les thématiques juridiques abordées dans chacun des épisodes, d'accéder à l'annuaire des avocats et à la plateforme de consultation juridique dès son lancement.