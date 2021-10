J'embauche un salarié... le kit prêt à l'emploi aux Editions Afnor

Ce livre est conçu pour mieux comprendre toutes les étapes de l’embauche, et pour rassurer les chefs d’entreprises, les chefs de services et les directions RH. Car cet état de fait n’est pas favorable au recrutement des salariés, même quand l’entreprise doit le faire.

L’ouvrage donne une vision globale et complète sur les questions liées à l’embauche d’un salarié.

Les informations organisées judicieusement dans l’esprit kit prêt à l’emploi, permettent de maîtriser les différentes options dans la recherche et l’intégration d’un nouveau salarié.

Xavier Berjot, avocat spécialisé en droit du travail, aborde aussi les problématiques trop souvent méconnues, liées à l’embauche d’un salarié.

Quelles sont les sources du recrutement ? : Pôle Emploi, sites Internet, cabinets de recrutement,…

Comment mener le processus d’embauche ? : proposition d’embauche, entretien d’embauche,...

Quel contrat choisir ? : CDI, CDD, interim,…

Il traite également des formalités à accomplir, les déclarations d’embauche, les cotisations, la médecine du travail, les affichages obligatoires,… et bien-entendu les obligations liées à la sécurité, la discipline sur lieu de travail et la rupture du contrat,…

Le petit plus du livre

Il fournit aux chefs d’entreprises des modèles de textes indispensables, qui éviteront ainsi de recourir à des sources d’information différentes.

On citera par exemple les textes de contrat en CDI, CDD, la déclaration d’embauche, le formulaire de rupture conventionnelle, la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement,... Tout est à disposition.

Ce livre dispense les bonnes informations pour faire des recruteurs, des professionnels bien équipés pour une embauche en toute sécurité juridique.

A propos de l’auteur :

Xavier Berjot est avocat au barreau de Paris et consacre son activité au droit du travail et à la gestion des ressources humaines.

Il est associé au sein du cabinet Océan Avocats, spécialisé en droit des affaires, en droit du travail et en droit de la responsabilité à destination des PME, des associations, des fédérations et des particuliers. Il collabore également à l’activité rédactionnelle de plusieurs éditeurs juridiques. Il est l’auteur des ouvrages La rupture conventionnelle (2011), Le licenciement (2012), Les délégués du personnel (2013) et Le droit du travail dans l’entreprise (2015), publiés par les Éditions Afnor dans la collection Droit & PME.