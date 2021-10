J- 20 avant la Haute route du barreau de Paris

C'est bientôt le départ de la mythique course de ski de randonnée des avocats parisiens organisée par l'association d'avocats « Chamonix Zermatt 2014 ». Les 34 participants engagés cette année s'apprêtent à parcourir entre les 5 et 11 avril prochain plus de 100 kilomètres, près de 7 000 mètres d'ascension, 9 000 mètres de descente jusqu'à une altitude maximum de 3 900 mètres entre le Mont Blanc et le Cervin.