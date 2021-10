Ivanhoé Cambridge acquiert en VEFA un campus de bureaux de 50 000 m² au Val de Fontenay

Ivanhoé Cambridge vient d'annoncer son acquisition de Joya, un projet de 50 000 m2 de bureaux, situé au au Val de Fontenay.

L'actif est situé dans le 1er Hub de transports de l'est parisien avec la future gare du Grand Paris desservi par les RER A et E, et à terme par les nouvelles lignes 1 et 15, assurant une liaison optimale vers les grands pôles parisiens. Ce Hub accueille les principaux back office de grands établissements bancaires et compagnies d'assurances et bénéficie de la régénération du quartier renforçant son attractivité et sa mixité.

Imaginé par Emmanuel Combarel (ECDM architectes), « Joya » bénéficie de surfaces adaptables hyperconnectées, propose de grands plateaux de 6 000 m2 répartis sur sept étages divisibles en quatre lots assurant une flexibilité d'aménagement optimale. Ses nombreux espaces de services (restauration, bien-être, auditorium, salles de réunion, etc.), ses surfaces de jardins et terrasses accessibles en font un lieu de travail aéré, idéal pour les grands utilisateurs.

« Nous sommes très heureux de cette acquisition off-market dans le 1er pôle tertiaire de l'est parisien qui s'inscrit parfaitement dans notre vision à long-terme pour le Grand Paris, a déclaré Karim Habra, directeur général, Europe et Asie-Pacifique, Ivanhoé Cambridge. Alors que la crise du Covid-19 accélère la mutation des modes de travail et impacte les modèles d'affaires des entreprises, Joya répond d'autant plus aux besoins futurs des utilisateurs en termes de coûts d'occupation, de services, de flexibilité des espaces de travail et d'accès à la technologie. »

« C'est une fierté pour EUROPEQUIPEMENTS et le Groupe QUARTUS qu'Ivanhoé Cambridge réalise cette acquisition et accorde sa confiance dans le savoir-faire de nos équipes pour mener à bien ce projet d'envergure » ont déclaré les deux promoteurs associés. Elle concrétise une anticipation de longue date sur la profondeur de ce marché de l'est parisien et du Val de Fontenay. Ce Hub, reconnu notamment pour sa qualité de desserte tant routière que de transports en commun, attire déjà et attirera encore d'avantage les grands utilisateurs ».

Ivanhoé Cambridge a été conseillé dans cette opération par l'étude Lasaygues, avec François Gauthier et Isabelle Vidal-Subias, par le cabinet Allen & Overy (Antoine Chatry), Lacourte Raquin Tatar (David Sorel) et Arc Project Management (Rémy Angelo).

EUROPEQUIPEMENTS et le Groupe QUARTUS ont été conseillés par l'étude Prud'homme & Baum, dont l'équipe était composée de Nicolas Baum, Naëlle Naar, et Armance Goudon et par Colliers, avec Xavier Mahieu et Nelson Bagagem.