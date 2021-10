ITProfil.com, jobboard « pur Web »

Affiches Parisiennes : Quelle vision avez-vous aujourd’hui du marché de l’emploi ?



Eric Atlani : Le marché de l’emploi en France est au plus bas. L’adéquation entre l’offre et la demande demeure une problématique compliquée. L’élément différenciant d’IT Profil.com est justement d’y répondre avec pertinence, dans le secteur spécifique de l’IT, notamment par la mise en place d’un scoring. Nous avons développé un moteur de recherche puissant et intelligent qui s’appuie sur la sémantique et permet ainsi la vraie rencontre de l’offre et de la demande.



A. P. : Qu’appelez-vous scoring ?



E. A. : Le scoring se fonde sur un algorithme mathématique et sémantique qui prend en compte six critères de recherche avancée : l’expérience, les compétences, la langue, le niveau de renseignement du profil, la disponibilité et la mise à jour du profil. Ces six critères permettent de mettre en concordance les compétences des chercheurs d’emplois ou de missions et les offres des recruteurs.



A. P. : Selon les indicateurs, il semble, pour la première fois depuis des années, que le chômage progresse dans le secteur de l’informatique…



E. A. : Il y a effectivement beaucoup d’interrogations autour du chômage dans le secteur informatique. En fait, je pense qu’il s’agit plutôt des recruteurs qui ne parviennent pas à trouver le profil des collaborateurs qu’ils recherchent…



A. P. : Certains disent qu’Internet serait fossoyeur d’emplois ?



E. A. : Non je ne crois pas. Certes, chaque technologie qui apparaît supprime des emplois, mais elle en crée beaucoup d’autres. L’adaptation et le renouvellement sont permanents. Des métiers comme Web marketing manager ou community manager n’existaient pas il y a quelques années…



A. P. : C’est ce constat qui vous a conduit à créer IT Profil ?



E. A. : IT Profil a été rachetée en mai 2012 et fait désormais partie du groupe Concretio qui est un acteur important du portage salarial en France, avec 14 millions de chiffre d’affaires en 2013). Une refonte complète de la plateforme a nécessité de nombreux mois d’investissements et d’énergie et son lancement officiel s’est fait en septembre dernier. La valeur ajoutée des nouvelles fonctionnalités alliées au score de pertinence font par conséquent de ce jobboard 2.0 un outil qui facilite la recherche, aussi bien du côté recruteur que du côté candidat.

La refonte technique s’est doublée de la mise en place d’une stratégie de développement à la fois marketing et communication. Depuis son lancement, les retours sont largement positifs avec une acquisition de plus de 10 000 profils dans la CVThèque et les perspectives sont prometteuses. Pour cela, nous avons utilisé toutes les armes du Web : campagne lancée à travers des vidéos virales, achat d’espace sur Facebook et Google Adwords, e-mailings, community management, Twitter, Google Plus... Le travail de référencement a également été privilégié.



A. P. : Affrontez-vous une réelle concurrence sur ce secteur d’activité ?



E. A. : Il existe actuellement quelques gros jobboards, dont la majorité est généraliste. IT Profil a vocation à se cantonner à l’IT et notre approche est différente. Nous nous sentons plus proches d’un Linkedin ou d’un Viadeo que d’une plateforme d’emploi conventionnelle.

Nous sommes d’ailleurs en Beta permanente, avec cette volonté d’analyser l’évolution des besoins des utilisateurs de la plateforme. Nous multiplions les ajustements en termes de fonctionnalités. Les usages changent rapidement sur le Web. On ne peut rester sur les acquis sous peine de perdre les internautes. Nous travaillons actuellement sur une version mobile qui va bientôt devenir un vecteur majeur du recrutement. Nous suivons de très près les tendances pour adapter nos outils et nos services. En fait, nous accompagnons le changement…

La deuxième version d’IT Profil sera d’ailleurs en ligne dès janvier, avec des améliorations fonctionnelles, une ergonomie optimisée, un côté plus intuitif, plus proche encore du réseau social, en deux mots du « pur Web » !



A. P. : Quel est votre business model ?



E. A. : Pour le candidat, le service est totalement gratuit. Le recruteur souscrit, quant à lui, un abonnement, au mois ou à l’année, qui lui permet de diffuser ses offres d’emplois et de consulter la CVthèque. A terme, la publicité fait également partie de notre business model.

Nous ne voulons d’ailleurs pas nous limiter au marché français. Nous envisageons un développement à l’international. Nous souhaitons dupliquer le modèle IT Profil dans les pays anglo-saxons et en Asie.



A. P. : L’IT est-il soumis à un grand turnover ?



E. A. : Beaucoup de candidats sont à présent des free-lance à la recherche de missions, par définition limitées dans le temps. IT Profil est au cœur de cette tendance. Le marché de l’emploi évolue très vite. C’est à la fois économique et culturel. Un consultant qui atteint un certain niveau d’expertise va plutôt chercher une mission qu’un job. A contrario, les donneurs d’ordres n’ont pas toujours l’opportunité de recruter en CDI. Néanmoins, les besoins existent. On passe donc de plus en plus facilement par la mission.



A. P : Quelle est votre ambition pour 2014 ?



E. A. : L’année prochaine, l’objectif est d’atteindre les 100 000 visites mensuelles. Nous allons également développer notre partie « médias » avec davantage d’informations sur les emplois IT, sur le recrutement, les conseils pour passer ses entretiens… C’est ce que recherchent les internautes. On est vraiment dans le pur Web. Avec un outil comme celui-ci, il est difficile de dire « je n’arrive pas à trouver »…