Iter Justicia : soutien aux barreaux de Port-au-Prince et Kinshasa

Forts de leur culture juridique commune héritée du code Napoléon, les avocats français sont des protagonistes privilégiés pour soutenir leurs confrères d'Haïti et de la République démocratique du Congo.

Les avocats haïtiens et congolais ont en effet besoin de toute l'aide disponible pour reconstituer leurs fonds documentaires juridiques détruits, afin d'accomplir leur mission dans les meilleures conditions.

Au vu de cette situation, le cabinet d'avocats Sagasser, fortement tourné vers l'international, a décidé de prendre l'initiative de créer Iter Justicia, projet animé par un vif esprit de partage, et d'appeler à la mobilisation de leurs confrères, notamment parisiens, par solidarité avec les avocats haïtiens et congolais.

Iter Justicia permettra l'envoi d'ouvrages juridiques collectés auprès d'avocats par containers à destination de Port-au-Prince et de Kinshasa, et ce au deuxième semestre 2018. Les ouvrages seront utilisés pour alimenter les bibliothèques locales, les barreaux, et permettre l'ouverture aux avocats de salles de lecture et de travail.

Les coûts de l'expédition seront couverts par les fonds récoltés auprès de cabinets d'avocats parisiens et par les dons des clients du cabinet Sagasser, et plus généralement de toute personne intéressée par les valeurs véhiculées par Iter Justicia.

Les dons pourront être effectués sur la plateforme de financement participatif ouverte auprès de KissKissBankBank : www.kisskissbankbank.com/fr/projects/iter-justicia.

Pour ses prochaines éditions, Iter Justicia a vocation à être déployée au-delà des seuls pays d'Haïti et de la République démocratique du Congo.

En effet, la contribution des avocats français au soutien de leurs homologues partageant un socle juridique commun est extrêmement précieuse, et d'autant plus estimée que le droit français est un droit riche et fécond.

