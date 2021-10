Issy-les-Moulineaux se mobilise pour soutenir les 18-25 ans

Perte d'emploi, chômage partiel, perte de job étudiant… Les 18-25 ans peuvent rencontrer des difficultés matérielles. Ils peuvent, à présent, prendre rendez-vous au CCAS afin d'obtenir un accès gratuit à une aide alimentaire et à des produits d'hygiène par le biais du Libre-Service Social, l'épicerie solidaire du CCAS. Ils peuvent également recevoir une aide financière exceptionnelle permettant la prise en charge de frais de cantine, de santé, de logement – assurance, eau, énergie, etc. – d'actions d'insertion, de formation ou le soutien de certaines familles en difficultés financières.

De son côté, l'Espace Santé jeunes, au sein de l'Espace Santé Simone Veil, propose aux Isséens et aux Vanvéens de 11 à 25 ans des créneaux d'écoute avec ou sans rendez-vous, auprès de professionnels de la santé : accueil et écoute d'urgence par les infirmières, sans rendez-vous : du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 9h à 12h, sur rendez-vous, et accueil sans rendez-vous le mercredi de 17h à 18h.

L'Espace jeunes Anne Frank accueille, lui aussi, les jeunes de 11 à 25 ans pour les informer, les orienter et les accompagner dans leurs projets.

Espace Santé Simone Veil – 27 bis avenue Victor Cresson

Centre de Santé des Epinettes – 44 rue d'Erevan

Espace Jeunes Anne Frank – 15 rue Diderot