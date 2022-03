Issy-les-Moulineaux : réhabilitation des halles Eiffel avec Biltoki

À la prochaine rentrée, l’entreprise basque qui est déjà présente dans six villes inaugurera un marché de 1 000 m2, dédié aux métiers de bouches à Issy-les-Moulineaux, proche du nouveau siège mondial d’Orange.



Au programme : 20 stands d’artisans et commerçants locaux indépendants dans un lieu convivial et authentique au cœur de la métropole parisienne. Les halles d’Issy-Les-Moulineaux s’organiseront sur deux étages. Celui du rez-de-chaussée haut où se situera le Café Biltoki, constituera le véritable “poumon de la halle” et comptera une vingtaine de stands dédiés aux métiers de bouche : boulangerie, primeur, fromagerie, poissonnerie, écailler, charcuterie, boucherie, rôtisserie, et caviste.

Le rez-de-chaussée bas accueillera, quant à lui, des acteurs de l’inclusion sociale de premier plan tels que Meet My Mama afin de créer des liens autour de l’alimentation solidaire. Grâce à la fondation Orange qui finance les rénovations et l’aménagement de l’espace, Biltoki s’entoure d’entreprises engagées pour permettre à tous d'intégrer une communauté chaleureuse et unie autour d’une passion commune : la gastronomie.