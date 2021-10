Issy-les-Moulineaux, première “Ville Aidante Alzheimer” du département

Cette charte d'engagements réciproques, signée entre la Ville d'Issy et France Alzheimer 92, vise à garantir la reconnaissance et le soutien aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou en difficultés cognitives et à les aider à « toujours profiter de leur ville », en portant un symbole fédérateur autour de cette question de l'inclusivité des malades et leurs proches au sein de la cité.

Elle s'articule autour de trois axes majeurs : l'orientation, l'inclusivité et la sensibilisation. Depuis de nombreuses années, l'Espace Seniors et l'antenne départementale de France Alzheimer ont noué un partenariat étroit autour de formations aux aidants, de cours de sophrologie aux malades, de goûters aidants/aidés… Cette signature permet d'ancrer ce partenariat mais aussi de poursuivre la dynamique autour de ces questions et déployer de nouvelles actions fédératrices.

En 2021, sont notamment prévus l'installation d'un café mémoire, des actions de sensibilisation et d'information, notamment sur l'intérêt d'un diagnostic précoce ou encore l'ouverture d'une activité tennis de table adaptée, avec l'Office municipal des sports.