Issy-les-Moulineaux lance son tableau de bord de l'open data

Alimenté en temps réel par le portail data.issy.com, il offre une vision synthétique des principaux indicateurs-clés du territoire en couvrant la quasi-totalité des services avec plusieurs visualisations pour chacun d'entre eux.

Près d'une douzaine de catégories sont répertoriées sur ce tableau de bord parmi lesquelles les démarches administratives, les finances ou l'environnement. Sur ce sujet, on peut, par exemple, suivre les tonnes de déchets électriques et électroniques récoltées lors des collectes mensuelles organisées avec ecosystem, le nombre de parcelles de jardins partagés ou encore les emplacements et le nombre de composteurs collectifs de quartiers.

Fin 2019, ce projet de tableau de bord, dont la Métropole du Grand Paris a contribué à hauteur de 30 000 euros, avait reçu un prix dans le cadre des 4e Trophées open data pour les territoires, organisés par La Gazette des Communes et Open Data France, dans la catégorie “Amélioration des process internes”.

Cette initiative s'intègre plus globalement dans la démarche de la ville, depuis près de 10 ans, de démocratiser l'open data en l'éditorialisant. Le portail data.issy.com a ainsi été pensé et scénarisé avec des cartes, graphiques, chiffres clés, galeries photo et vidéos afin de rendre plus lisibles les données qui y sont hébergées.