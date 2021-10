Issy-les-Moulineaux lance le concours “Fleurir Issy”

Dans le prolongement du budget climat adopté en février dernier, lssy-les-Moulineaux, ville aux trois fleurs du label Villes et Villages Fleuris et qui compte plus d'un quart de sa superficie totale en espaces verts, souhaite impliquer les habitants via un concours inédit. Celui-ci permettra de récompenser les plus beaux jardins et balcons fleuris visibles depuis le domaine public. Il valorisera l'engagement des Isséens au renforcement de la biodiversité et à l'amélioration constante du cadre de vie par l'embellissement de la ville. Chaque participant pourra ainsi prendre part à l'effort collectif pour rendre la ville plus verte et plus agréable à vivre.

Les Isséens peuvent concourir dans l'une des trois catégories suivantes : le plus beau jardin fleuri ou comestible, la plus belle fenêtre ou balcon fleuri(e), et enfin le plus bel espace public “jardiner ma ville”. Un jury, qui se déplacera entre juin et juillet, désignera les trois lauréats de chaque catégorie, tandis qu'un vote citoyen via les réseaux sociaux désignera les gagnants d'un prix du public, toutes catégories confondues avec le hashtag #FleurirIssy.

Les lauréats du concours seront récompensés en septembre par des lots d'une valeur de 100 à 400 euros. Ces lots seront orientés biodiversité et consommation locale. Il pourra par exemple s'agir de bons chez des fleuristes ou restaurateurs d'Issy-les-Moulineaux. Par ailleurs, pour chaque inscription, un sachet de graines mellifères biologiques sera offert aux participants.

Comment participer ?

Les participants devront réaliser des créations végétales devant être impérativement visibles depuis l'espace public et incluant une végétalisation durable et régionale. Quant aux plantes artificielles, elles seront bien évidemment interdites.

Le concours est ouvert à tous, y compris les associations et entreprises, à condition de s'inscrire, jusqu'au 15 mai sur le site de la ville, où les détails du règlement du concours sont consultables, ou par téléphone au 01 41 23 80 00.