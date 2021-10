Issy-les-Moulineaux lance la plateforme Assolib

Grâce à ce service en ligne, les habitants peuvent trouver en quelques clics une activité correspondant à leurs besoins et, selon leurs disponibilités grâce à des filtres par activité, horaire, tranche d'âge ou lieu de pratique.

Le tissu associatif occupe une place centrale à Issy-les-Moulineaux, avec des centaines de bénévoles et des milliers d'adhérents qui structurent plus de 500 associations intervenant dans tous les secteurs de la vie sociale, culturelle, sportive et économique tout au long de l'année.

La crise sanitaire a mis en avant l'utilité des outils numériques en leur faveur. C'est pourquoi un partenariat avec la start-up Assolib a été conclu. La plateforme propose un ensemble de services utiles aux adhérents et aux habitants. Cinquante associations pilotes ont participé à la récente concrétisation d'issy.assolib.fr, à présent ouvert à la totalité des associations isséennes.