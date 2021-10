Issy-les-Moulineaux : des capteurs de CO2 dans les écoles

L'ensemble des lieux de restaurations des établissements scolaires et des crèches municipales va être équipé, permettant de contrôler le renouvellement de l'air. Les capteurs “Class'Air”, intuitifs et pédagogiques, seront paramétrés sur trois seuils avec un code couleur : vert, orange et rouge.

Celui-ci avertira les utilisateurs des locaux de la nécessité d'aérer pour renouveler l'air intérieur, dès que l'ampoule LED deviendra orange. En parallèle, les capteurs permettront également de suivre la température des salles concernées.