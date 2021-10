Issy les Moulineaux : déploiement de la fibre optique

Près de 28 000 logements et entreprises sont déjà raccordables à la fibre optique. Conscient que l’accès au numérique est un enjeu majeur pour le développement économique d’un territoire comme la ville d’Issy-les-Moulineaux, Orange poursuit et finalise le déploiement de la fibre en installant 61 nouvelles armoires de rue.

André Santini « se réjouit de constater que la Ville pionnière dans les usages numériques depuis une vingtaine d’année se distingue une nouvelle fois en permettant à l’ensemble de ses habitants, même ceux vivant en pavillon, d’être connectés au très haut débit de l’internet » Les débits de la fibre optique, jusqu’à 30 fois plus rapides que ceux de l’ADSL et atteignant jusqu’à 500 Mb/s favorisent l’émergence de nouveaux usages internet et multimédia à la maison. La capacité inédite des réseaux en fibre optique permet de répondre aux besoins des foyers de plus en plus gourmands en débit.