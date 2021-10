ISO 9001 : une nouvelle version pour la norme de management

Le Tour de France « Révision ISO 9001 », organisé par le Groupe AFNOR avec l’appui de ses partenaires régionaux, a un objectif majeur : informer les entreprises sur les évolutions de la norme et les solutions du Groupe AFNOR pour anticiper ses impacts.

Pour continuer à accompagner les entreprises dans leur développement, une nouvelle version de la norme ISO 9001 sera publiée en 2015. Elle intègrera, à la demande et grâce au concours actif d’experts utilisateurs de plus de 40 pays, de nouvelles tendances. L’ISO 9001 version 2015 incite à une meilleure prise en compte des risques et des opportunités, à adapter la démarche qualité pour mieux servir la stratégie de l’organisation et à maîtriser l’intégralité de la chaîne de production de biens ou services. Ces évolutions répondent au contexte économique et concurrentiel toujours plus complexe des entreprises, qui nécessite des efforts d’adaptation permanents en matière de compétences, d’agilité, d’innovation, de maîtrise des coûts et de prévention des risques.



Quelques chiffres significatifs sur l’ISO 9001



La norme ISO 9001 est appliquée par plus d’un million d’entreprises et collectivités à travers 176 pays. Elle est devenue au fil du temps un outil de management au service de la compétitivité. Au Japon et en Allemagne, pays souvent cités en référence, les entreprises l’ont bien compris : elles représentent 10 % des certifiées au niveau mondial.

La France figure au 7e rang mondial en nombre d’entreprises certifiées, avec une hausse significative notée depuis fin 2012. Les entreprises adoptent une approche offensive en repositionnant la certification ISO 9001 comme un socle de confiance pour se démarquer en mettant l’accent sur la satisfaction client.