Isabelle Rougier nommée directrice régionale de l'habitat et du logement

Inspectrice des affaires sociales (2007-2009 et 2014-2016), puis inspectrice générale des affaires sociales (depuis 2016), elle a notamment réalisé plusieurs travaux sur l'hébergement des sans-abris et le logement.

Isabelle Rougier a débuté sa carrière administrative au Conseil régional d'Île-de-France où elle a été en charge pendant six ans des thématiques de la politique de la ville et de la rénovation urbaine.

Elle a également exercé différentes fonctions au sein des cabinets des ministres en charge de la cohésion sociale et du logement de 2004 à 2007, puis en 2009-2010, et a précédemment occupé le poste de directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) de 2010 à 2014. Elle succède à Jean-Martin Delorme appelé à d'autres responsabilités.