Irresponsabilité pénale : le Gouvernement présentera un projet de loi fin mai

Achevé en février 2021, il avait été jugé préférable d'attendre l'aboutissement du pourvoi formé devant la Cour de cassation dans l'affaire Sarah Halimi avant de le rendre public pour ne pas interférer avec les débats judiciaires alors en cours.

Dans leurs conclusions, les rapporteurs retenaient qu'il n'était pas nécessaire de modifier l'article 122-1 du code pénal sur l'irresponsabilité pour trouble psychique ou neuropsychique. Ils formulaient en revanche diverses propositions d'améliorations techniques du dispositif issues de la loi de février 2008 qui a créé une audience durant laquelle la chambre de l'instruction, constatant l'irresponsabilité, se prononce toutefois sur la réalité des faits commis et sur les mesures de sureté nécessaires.

Le garde des Sceaux a « remercié les rapporteurs Philippe Houillon et Dominique Raimbourg pour leur travail et leur a assuré que les dispositions d'amélioration de la procédure de la loi de 2008, de nature à rendre le dispositif plus respectueux de l'état de santé parfois très altéré des mis en cause, seraient rapidement mises en œuvre par voie réglementaire ».