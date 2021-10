Iremos et Alcatel-Lucent mettent leur expertise au profit de la gestion de crise

Le cabinet de conseil Iremos, également éditeur de logiciels dédiés à la gestion de crise et à la mise en place de stratégies de sûreté des sites et de sécurité des déplacements, a annoncé sa collaboration avec Alcatel-Lucent Enterprise (ALE), l'un des principaux fournisseurs de solutions de communication, de réseau et de cloud.

Répondre à des enjeux opérationnels

Face à une période sensible, Iremos Crisis offre la tenue d'une main courante et d'un plan d'action permettant à chaque membre d'une cellule de crise de suivre l'évolution de la situation sans être physiquement réunis.

Face à la difficulté d'animer des points de situation lorsque les équipes sont à distance, Iremos a décidé d'intégrer la solution Rainbow d'Alcatel-Lucent à sa plateforme : en un clic, voire instantanément, les acteurs mobilisés au sein d'une cellule de crise peuvent communiquer, collaborer en toute efficacité avec leurs collègues, leurs clients, par appel chat, audio ou vidéo, partage d'écran ou encore conférence, depuis un smartphone ou un ordinateur.

Associées, ces solutions facilitent les échanges et la prise de décision pour optimiser les actions des entreprises dans ce contexte. Par la suite, Iremos souhaite développer des méthodes de gestion de crise, par le biais de l'utilisation d'outils mobiles, efficaces, visuels et proches des applications grand public.

Complémentarité des savoir-faire

S'appuyant sur la solution Rainbow, ALE offre une compétence technique complémentaire à l'expertise d'Iremos. « Les solutions ALE, résilientes et sécurisées, trouvent des débouchés naturelles, grâce à des partenariats de qualité, comme c'est le cas avec le cabinet de conseil Iremos.», commente Jean-Philippe Lenot, responsable des partenaires stratégiques chez Alcatel-Lucent Enterprise.

Iremos, spécialisé en gestion de crise, apporte, quant à lui, son expérience dans la mise en place de cellules de crise virtuelle. Forte d'une méthodologie agile et éprouvée, la plateforme Iremos Crisis accompagne la mise en œuvre d'une organisation opérationnelle permettant de gérer efficacement tout type de crise.

« Une bonne gestion de crise nécessite une fluidité absolue dans les échanges. La mise en commun des logiciels/solutions développé(e)s par Iremos et ALE va permettre aux acteurs impliqués d'échanger en temps réel des informations pertinentes et faciliter ainsi la prise de décision. », conclut Arnaud Kremer, président d'Iremos.

Une collaboration qui fait sens

Alcatel-Lucent Enterprise et Iremos, acteurs français reconnus dans les domaines des technologies, de la communication et de la gestion de crise, partagent une vision commune fondée sur le respect et la proximité avec le client. Ainsi, elles se sont mobilisées face au Covid-19, aux côtés d'acteurs de la French Tech et ont ainsi mis leurs outils gratuitement à disposition des entreprises françaises afin de les aider à poursuivre leurs activités durant la crise, tout en assurant la confidentialité des données avec des outils adaptés à la gestion de crise.