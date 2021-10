Investissements internationaux en Île-de-France : un record historique avec près de 11 000 emplois

Et les résultats de la Région sont historiques. Ils confirment la place de l'Ile-de-France comme la région la plus attractive d'Europe. En 2020, la Région Ile-de-France a accueilli 336 investissements directs internationaux, représentant près de 10 800 emplois à terme. Cela représente une moyenne de 32 emplois par projet, contre 23 emplois par projet en 2019 et 15 en 2018. En termes d'emplois, il s'agit du meilleur résultat jamais enregistré.

Ces résultats sont d'autant plus significatifs qu'ils ont été obtenus dans le contexte créé par la crise sanitaire, qui a particulièrement touché la Région. La baisse des investissements internationaux dans le monde en 2020 est estimée entre 33 % et 42 %.

L'attractivité de l'Ile-de-France est essentielle au développement économique de la Région : 17 % des Franciliens travaillent dans une entreprise non agricole et non financière sous contrôle étranger, soit plus que la moyenne nationale qui est de 13 %. Comme le précise Valérie Pécresse, « La Région Ile-de-France et son agence d'attractivité Choose Paris Region sont engagés pour attirer des projets à haute valeur ajoutée environnementale et sociale, à la pointe de l'innovation, pour construire une attractivité durable et innovante. Le Plan de relance économique, écologique et solidaire de la Région Île-de-France est une illustration de la priorité accordée aujourd'hui à ces sujets. Réussir la sortie de crise, soutenir l'activité des entreprises est indispensable pour retrouver de la croissance et la création d'emplois. L'attractivité de la région sera un atout lors de la reprise et permettra d'attirer des investissements internationaux à forte valeur ajoutée et créateurs d'emplois durables. »

Des projets bénéfiques à l'ensemble des territoires

En termes d'emploi, les résultats 2020 montrent une stabilité à Paris, une augmentation de 7,6 % dans les territoires de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) et une hausse de presque 40 % dans les départements de la grande couronne (Val-de-Marne, Essonne, Yvelines et Val-d'Oise). Cette hausse témoigne de la volonté de la Région et de Choose Paris Region de rééquilibrer l'implantation de projets internationaux dans les territoires franciliens. En 2020, 91 communes de la région ont accueilli des projets qui ont créé des emplois sur leurs territoires.

Des investissements à forte valeur ajoutée

64 % des emplois sont générés par les centres de décision, les services aux entreprises et la R&D. Les centres de décision génèreront 2 028 emplois, ce qui conforte l'Ile-de-France comme lieu d'implantation des grands groupes internationaux, qui considèrent la région comme la porte d'entrée naturelle aux marchés européens. Les investissements concernant les services aux entreprises sont en très forte progression en termes d'emplois avec 4 073 recrutements prévus, contre 2 534 sur l'année 2019 (+61 %). Les centres de R&D restent au même niveau qu'en 2019, malgré la crise sanitaire. Ils représentent 12 % du total des projets d'investissement accueillis en 2020 et confirment le leadership de la région pour l'attractivité dans la R&D.

L'emploi porté par la digitalisation

Les perspectives d'emploi sont à la hausse dans les secteurs portés par la digitalisation de l'économie et les sciences du vivant, boostés par les besoins générés par la crise sanitaire. Les secteurs “commerce et distribution”, la filière IT et le secteur “conseil” représentent 70 % des emplois en 2020. En revanche, les secteurs très dépendants des échanges internationaux ont été très fortement touchés. Le secteur “Hôtellerie Tourisme” a connu une baisse de 56 % des projets et

70 % en termes d'emplois. Le nombre de projets s'est maintenu dans le secteur “construction automobile”, mais le nombre d'emplois a connu une baisse de 76 %.

Les entreprises étrangères renforcent leur positionnement

Les résultats en matière de réinvestissement, (5 500 emplois créés, soit +51 % par rapport à 2019), confirment la confiance des investisseurs dans les opportunités offertes par l'Île-de-France pour le développement de leurs activités. Ces résultats confortent également la priorité accordée par la Région et Choose Paris Region d'accompagner les entreprises internationales implantées en Ile-de-France dans les difficultés qu'elles ont rencontrées, ainsi que pour préparer avec elles la sortie de la crise (prospection, aide à l'implantation etc.).

Les États-Unis et l'Europe, premiers pourvoyeurs d'investissements

Les Etats-Unis demeurent le principal pays investisseur en Ile-de-France. C'est le premier pays créateur d'emplois dans la région avec 3 438 emplois créés en 2020 (+23 % par rapport à 2019). Le deuxième pays investisseur en 2020 est l'Allemagne avec 2 561 emplois, qui représentent 24 % du total 2020. Le top 5 des pays investisseurs est complété par le Royaume-Uni (qui perd une place en 2020) avec 878 emplois, la Suisse, avec 637 emplois, et l'Espagne, avec 382 emplois. Au total, 42 pays ont investi en Ile-de-France en 2020 contre 38 en 2019.

Rapatriement des centres de production : une priorité

En 2020, on compte 16 projets de centres de production qui représentent près de 500 emplois, le double qu'en 2019, malgré la crise sanitaire. Même si c'est encore loin du potentiel de la région, c'est un résultat encourageant. L'ensemble des acteurs territoriaux franciliens est très fortement mobilisé pour améliorer l'offre de service à destination des investisseurs et contribuer à l'émergence de nouvelles filières industrielles.

Dans le cadre du Plan Nouvel R' pour la relance industrielle du territoire francilien, la Région Île-de-France lançait en novembre dernier l'appel à projet Relance industrie. A ce jour le dispositif a permis d'accompagner 161 entreprises franciliennes – pour 70 millions d'euros – dans des relocalisations, implantations ou transformations de sites, tout en contribuant à créer ou maintenir emplois en Île-de-France.

Grâce au travail collectif des acteurs régionaux, 26 sites clé en main prêts à accueillir des projets industriels ont été identifiés en Ile-de-France. Les activités visées sont à forte valeur ajoutée, une industrie propre et innovante et qui permettra de répondre aux enjeux environnementaux et sociaux. Plusieurs Appels à projet ont également été pilotés par Choose Paris Region, comme l'Appel à manifestation d'intérêt international, lancé en septembre 2020 à l'occasion de la structuration d'une filière Mobilité aérienne urbaine, à l'aérodrome de Pontoise. Le succès de cet appel à manifestation d'intérêt mondial confirme l'attractivité internationale de la Région Île-de-France et l'importance accordée au développement des industries du futur.

Selon Franck Margain, « En 2021, la Région Ile-de-France et Choose Paris Region développeront encore le travail collectif, avec pour fil conducteur la volonté d'attirer en Ile-de-France des projets à forte valeur ajoutée environnementale et sociale, tout en réaffirmant l'ambition de rapatrier en Ile-de-France des centres de production, créateurs d'emplois durables et à la pointe de l'innovation. La mise en place de la Charte de l'attractivité, signée en décembre dernier par la présidente de la Région, le Préfet de l'Île-de-France et Choose Paris Region, à laquelle une trentaine d'acteurs a déjà adhéré, crée l'Equipe de l'attractivité francilienne. C'est une première et c'est grâce à ce travail collectif qu'aujourd'hui nous gagnons certains projets clés comme le projet de production de masques d'Iris Ohyama en Seine-et-Marne. »