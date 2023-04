Investissements étrangers : Un « Momentum » autour de l’Île-de-France

Le rapport annuel sur les investissements étrangers en 2022 en Île-de-France a été présenté, mardi 4 avril, dans les locaux de Volta Truck, à Paris, par l’agence d’attractivité internationale de la région Île-de-France, Choose Paris Region. Ainsi, Alexandra Dublanche, présidente de Choose Paris Region, et vice-présidente en charge de la Relance, de l’Attractivité, du Développement économique et de l’Innovation de la région Île-de-France, Alain Chagnaud, senior Partner Secteur public chez Roland Berger et Lionel Grotto, directeur général de Choose Paris Region ont révélé les résultats de 2022. Une année qui a confirmé l’attractivité de l’Île-de-France comme « centre stratégique de l’économie européenne » mais qui a montré que les investisseurs ont contribué au développement socio-économique de la région, avec le soutien de la région Île-de-France, de Choose Paris Region, et de ses partenaires.

431 projets d’investissements étrangers

« En ce moment, il y a un Momentum autour de l’Île-de-France, qui se renforce, notamment avec les grands événements qui arrivent. Nous n’avons jamais été aussi attractifs, mais espérons que ça va continuer à s’accélérer », a introduit Alexandra Dublanche. Elle s’est aussi réjouie : « Nous œuvrons activement en faveur du développement économique, du déploiement de technologies innovantes en faveur d’un impact environnemental et social positif, et de l’équilibre du territorial. Nous sommes particulièrement fiers des résultats obtenus ».

En effet, d’après le rapport, 431 projets d’investissements étrangers, essentiellement stratégiques, innovants et à forte valeur ajoutée, ont été réalisés en 2022, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2021, qui « était déjà exceptionnelle ». Il a d’ailleurs été précisé que 53 % des investissements directs étrangers correspondent à l’implantation ou à l’extension de centres de décision, « un chiffre qui confirme la place stratégie en Europe de la région pour les entreprises internationales ».

© AP - Lionel Grotto, directeur général de Choose Paris Region

Une terre de services et d’industrie

Aussi, avec plus de 30 000 emplois créés, en comptant les 10 937 directs, mais aussi les indirects et induits, l’année 2022 est « une année record ». « Ces chiffres, qui découlent des investissements internationaux, rappellent qu’un investissement international ne doit pas être vu comme une concurrence à nos entreprises françaises, mais comme quelque chose qui renforce l’écosystème francilien, et permet de créer de l’emploi qui bénéficie à toute la région. », a indiqué Alexandra Dublanche. Elle a ensuite ajouté que 40 % des emplois créés sont dans la production, « une très bonne nouvelle ». « Nous y mettons les moyens à la Région, c’est un sujet important pour nous. Nous ne voulons pas être qu’une terre de services, mais aussi être une terre d’industrie », a-t-elle ajouté.

L’Île-de-France plébiscitée dans les classements internationaux

Par ailleurs, ce rapport a montré que l'Île-de-France continue de jouer un rôle de région innovante avec 61 projets dans la Recherche et le Développement expérimental (R&D), 32% des 191 projets de R&D en France et 40% des emplois, avec une augmentation de 41% du nombre d'emplois créés dans la R&D par rapport à 2021. « Nous sommes une terre d’innovation R&D, le leader en Europe, et selon le classement FDI Market, la première région mondiale sur les investissements dans la R&D », s’est félicitée Alexandra Dublanche.

Au cours de la présentation, les intervenants sont également revenus sur plusieurs classements internationaux, qui placent la région francilienne en tête d’affiche. En fait, selon celui établi par fDi Intelligence, la division « investissements étrangers » du Financial Times, paru en février dernier, l’Île-de-France est en première position des « grandes régions européennes du futur », mais aussi la région avec la meilleure « stratégie d’investissement directs étrangers » en Europe, Royaume-Uni inclus, ex-aequo avec la Catalogne. Enfin, selon la Commission européenne, elle est la troisième région la plus compétitive d’Europe en 2022, et a gagné cinq positions depuis 2019.

© AP - Alain Chagnaud, senior Partner Secteur public chez Roland Berger

La Bourse de Paris devant celle de Londres

Autre élément mis en avant, selon Bloomberg, la Bourse de Paris a détrôné celle de Londres, comme première place boursière en Europe. Lionel Grotto est revenu sur le Brexit et les projets remportés par la région parisienne contre ses concurrents européens. Ainsi, il a cité le Brexit Tracker d’EY, qui a indiqué que « Paris n’est pas à la première place financière » sur ce point, arrivant derrière Dublin, le Luxembourg et Francfort, mais « arrive largement en tête pour le nombre d’emplois délocalisés », 2 800 contre 1 800 pour Francfort. Toutefois, le directeur de Choose Paris Region a indiqué que « 2023 va continuer à donner lieu à des vagues importantes vers l’Union européenne depuis le Royaume-Uni, en particulier dans le secteur financier », et que l’Île-de-France a un rôle à jouer.

« Les chiffres ont déjà bien évolué. Nous voyons aujourd’hui que la plupart des grandes banques américaines ont choisi Paris comme un hub de trading très important », a déclaré Lionel Grotto, précisant que l’Île-de-France « se positionne en leader européen du marché des capitaux et du trading de l’UE27 ». Cette place, la région francilienne la doit « à un écosystème favorable, que nous contribuons à développer », notamment puisqu’elle est « une capitale qui permet de bien vivre et de travailler », qu’elle a le plus grand bassin d’emplois de l’Union européenne dans les services financiers, des formations d’ingénieurs reconnues, et des écoles de management et des masters en finance réputés. « Elle est ainsi la seule à répondre à l’ensemble des critères », a conclu Lionel Grotto.