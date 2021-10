«Inventons la Métropole du Grand Paris » : Les 51 lauréats dévoilés

Cette consultation, en termes d'urbanisme et d'aménagement, est la plus importante d'Europe. Elle a permis de sélectionner 51 sites, proposés par les maires de la Métropole du Grand Paris, sur les 153 groupements finalistes auditionnés du 18 septembre au 13 octobre. Par ailleurs, le dialogue se poursuit pour trois sites – Rosny-sous-Bois, Charenton-le-Pont et l'Hôtel Logistique Bercy-Charenton, à Paris.

Un nouveau visage de la Métropole

Michel Cadot, préfet d'Île-de-France, préfet de Paris, Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris, et Anne Hidalgo, maire de Paris.

Les projets sélectionnés vont progressivement transformer le visage de la Métropole. Un tiers des sites est localisé à proximité immédiate d'une future gare du nouveau métro. Comme le soulignent les organisateurs de la consultation, « répartis sur l'ensemble du territoire, ils valorisent des sites à fort potentiel de développement et constituent de nouvelles opportunités pour les habitants du Grand Paris. Ils sont des marqueurs forts de la transformation de la Métropole et de ses ambitions pour les décennies qui viennent ».

Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris, salue « des projets d'une grande ambition qui respectent la réalité du territoire métropolitain et de ses habitants. Les maires ont saisi l'initiative de cette grande consultation. Les promoteurs, les investisseurs, les architectes, les start-up et les représentants de la société civile ont joué le jeu de cet appel à projets. Le marché a répondu au-delà de nos espérances.

Cette consultation est un test qui confirme, s'il le fallait, l'attractivité de la Métropole à l'échelle internationale. Les projets, qui représentent 7,2 milliards d'euros d'investissements privés, vont profiter à des centaines de milliers d'habitants du Grand Paris, que ce soit en matière de logement ou d'accès à l'emploi, à la formation et aux loisirs. » Pour Michel Cadot, préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris « ce concours a été une formidable opportunité de penser le nouveau Grand Paris, non pas à travers un prisme institutionnel traditionnel, mais en partant au contraire de la vie quotidienne des Franciliens et de leurs aspirations.

Les projets lauréats construisent ainsi le futur de ses habitants en développant des nouveaux lieux et des nouveaux usages au plus proche des spécificités et des besoins de chaque territoire. Ils contribuent à créer une marque du Grand Paris, visible à l'échelle de la France et à l'international ». Enfin, Philippe Yvin, président du directoire de la Société du Grand Paris a souligné que « 19 des 51 sites de l'appel à projets sont situés à proximité immédiate d'une gare du Grand Paris Express. Ces quartiers structurants pour la Métropole accueilleront les projets les plus ambitieux. Ils représentent à eux seuls un investissement de 4,5 milliards d'euros et plus de 8 000 logements. Ils totalisent aussi, avec 90 hectares, la moitié des surfaces mises en consultation. Le nouveau métro permettra également aux habitants de la Métropole d'accéder rapidement aux centres urbains qui vont voir le jour ».

Plus de 7 milliards d'euros d'investissements

Les projets d'Inventons la Métropole du Grand Paris représentent quelque 7 milliards d'euros d'investissements privés et financés, dont les deux tiers sont consacrés à la construction et à l'aménagement des sites identifiés et proposés par les maires. La Caisse des dépôts et consignations et le Commissariat général à l'investissement sont les partenaires privilégiés de cette consultation. Ils apporteront respectivement 200 et 100 millions d'euros pour la mise en œuvre de ces projets.

Pendant la phase de chantier de ces projets, 65 500 personnes seront employées sur une durée projetée de sept ans. Une fois réalisés, les programmes permettront d'accueillir 53 900 emplois dans les 867 000 mètres carrés de nouveaux bâtiments d'activités économiques, répondant à des critères d'innovation avancés (environnement, fonctionnalité, bien-être…). La recherche et le développement (R&D) sont également au cœur de l'appel à projets. Par exemple, la programmation V.02 à Vaucresson est appelée à devenir une référence en matière d'économie verte. À Courcouronnes, le projet de la Tour Horizons crée un écosystème local de développement économique s'inscrivant à la croisée des domaines de la silver économie et des nouvelles technologies nées du numérique.

Le logement est également au cœur de la consultation, avec 14 290 nouveaux logements, permettant d'accueillir environ 27 400 habitants. Comme le précisent les organisateurs, « les lauréats ont été créatifs, mettant généralement en valeur le confort du cadre de vie, l'environnement et la qualité des méthodes constructives. Réversibilité, modularité, utilisation des données et connexion des bâtiments, diminution des bilans carbone des habitations, logement alternatif, fonctionnement collaboratif et intergénérationnel, qualité de vie… Nombreuses sont les pistes pour faire de la Métropole du Grand Paris un laboratoire d'expérimentations pour habiter mieux et autrement ». Inventons la Métropole du Grand Paris est, par ailleurs, au service du développement touristique. 85 000 m2 de surfaces hôtelières, représentant 2 000 chambres d'hôtels, seront aménagées. Elles permettront d'attirer chaque année près de 200 000 touristes et visiteurs, qui soutiendront ainsi l'économie métropolitaine.

Les 51 lauréats sont en ligne sur www.inventonslametropoledugrandparis.fr