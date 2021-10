“Inventons la Métropole du Grand Paris”, lauréat des Mipim Awards

Pour Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris « C'est un honneur pour la Métropole et ses maires qui se sont engagés dans Inventons la Métropole du Grand Paris de recevoir ce prix prestigieux qui confirme une fois de plus qu'en seulement quatre ans, la Métropole est devenue un acteur incontournable, innovant, moderne, attractif et toujours utile à ses 7,2 millions d'habitants ! »

Le président a reçu ce prix des mains de Méka Brunel, présidente du jury des Mipim Awards, directrice générale de Gecina et présidente de l'Association européenne de l'immobilier public (EPRA), en présence d'élus métropolitains.

Le concours “Inventons la Métropole du Grand Paris” rencontre un grand succès et est désormais entré dans sa phase opérationnelle. Les signatures de permis de construire, de protocoles d'engagement et les promesses de vente se multiplient. Des chantiers de la première édition du concours (IMGP1) ont été engagés comme, par exemple, le Campus Urban Valley (Pierrefitte-Stains), dont la première pierre a été posée en mars 2019 pour le Lab Crigen, aujourd'hui livré.

Ce concours contribue à l'attractivité et au rayonnement de la Métropole du Grand Paris et participe plus largement à la relance économique du pays. Les projets lauréats du concours initient des démarches innovantes en termes d'environnement, d'économie circulaire, de constructions de logements bas carbone ou encore de biodiversité.